La industria santafesina volvió a caer en abril y acumula una baja del 5,2% en 2026

La industria de Santa Fe registró una caída interanual de 0,5% en abril y acumuló, así, una contracción de 5,2% durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con el último informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

El relevamiento destaca que la recuperación fabril continúa siendo esquiva para buena parte del entramado productivo provincial. De hecho, el 53% de las ramas industriales analizadas presentó una disminución de su nivel de actividad en comparación con abril del año pasado. A esto se suma un dato que encendió nuevas alertas: el indicador desestacionalizado mostró una caída de 7,2% respecto de marzo, lo que evidencia un deterioro de la actividad también en el corto plazo.

Según Fisfe, el índice de producción industrial de abril quedó además 10,5% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023 y 15,7% por debajo de 2022, un reflejo de las dificultades que atraviesa el sector para recuperar los niveles previos a la crisis.

Entre las actividades con mejor desempeño sobresalió la industria siderúrgica, que exhibió un crecimiento interanual de 145,7%, aunque sobre una base de comparación muy baja. También mostraron avances significativos la producción de vehículos automotores (+75,5%), la edición e impresión (+7,6%), la molienda de cereales (+6,9%), la maquinaria de uso general (+4,6%), el papel y productos de papel (+3,8%), las carrocerías y remolques (+3,6%) y la molienda de oleaginosas (+3%).

En contraste, la maquinaria agropecuaria volvió a encabezar las caídas con una retracción de 29,7%, seguida por las prendas de vestir (-14,8%), la faena bovina (-12,6%), los fiambres y embutidos (-9,6%), los productos de metal y servicios de trabajo de metales (-6,5%), los muebles y colchones (-5%) y las autopartes (-4,9%), señaló el informe de actividad industrial de abril de 2026.

La situación por actividad industrial

Fisfe destacó que la siderurgia, los vehículos automotores y la molienda de oleaginosas fueron las actividades que más contribuyeron a sostener el índice general. Del lado opuesto, la maquinaria agropecuaria, la industria frigorífica bovina, los productos metálicos y las autopartes fueron los sectores que más incidieron negativamente en el resultado de abril.

Uno de los complejos más relevantes para la economía santafesina, el de la soja, mostró una mejora interanual de 3% durante abril. La molienda alcanzó los 3,1 millones de toneladas y la producción de aceite creció 3,3%. Sin embargo, el sector aún acumula una caída de 7,2% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025.

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La situación también presenta contrastes en otras cadenas industriales. Mientras la producción de acero registró una fuerte recuperación, la industria metalúrgica en su conjunto cayó 16,8% interanual y acumula una baja de 15,9% en los primeros cuatro meses del año. Dentro de este sector sobresale nuevamente el deterioro de la maquinaria agrícola, cuya producción continúa muy por debajo de los niveles observados en 2022, pese a las buenas campañas agrícolas recientes.

Exportaciones y empleo en Santa Fe

Otro factor que preocupa al sector fabril es el desempeño de las exportaciones industriales. Entre enero y abril, las manufacturas de origen industrial con origen en Santa Fe disminuyeron 7,9% en valor y 5,6% en volumen. El informe de Fisfe advierte que más de 115 posiciones exportadoras registraron resultados negativos y señala que la apreciación del tipo de cambio real redujo la competitividad de los bienes producidos en el país.

El mercado laboral tampoco escapa a este escenario. A nivel nacional, el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera cayó 4,1% interanual en marzo, último dato disponible, lo que representa la pérdida de 47.600 puestos de trabajo respecto del mismo mes de 2025. En Santa Fe, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que desde fines de 2023 se redujeron tanto la cantidad de empresas industriales como el número de trabajadores cubiertos.

Pese a este panorama, algunos indicadores muestran movimientos positivos. La demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales creció 32,8% interanual en abril, impulsada principalmente por el complejo siderúrgico y la industria aceitera. No obstante, el consumo energético industrial sigue ubicándose por debajo de los niveles observados en 2023.