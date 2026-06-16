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Un delantero que estaba a préstamo volverá a Central después del 30 de junio

Llegó al club de Arroyito en 2023, pero hace dos años que juega a préstamo en distintos equipos. Este semestre casi no jugó

16 de junio 2026 · 16:21hs
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Tobías Cervera acompaña el baló tras el toque sutil de Campaz. Con ese gol Central logró sumar de a tres en el Gigante.

Leonardo Vincenti / La Capital

Tobías Cervera acompaña el baló tras el toque sutil de Campaz. Con ese gol Central logró sumar de a tres en el Gigante.

El delantero Tobías Cervera volverá a Central el 1º de julio, pero difícilmente se quede en el club. El jugador pertenece al club de Arroyito desde 2023, año en el que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional, aunque jugó muy poco con la camiseta auriazul. Actualmente está en Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El club mendocino lo contrató a préstamo a principios de la temporada, pero ua decidió que después del 30 de junio no continuará en el equipo que ascendió a la Liga Profesional en la temporada 2025.

Cervera se formó en Quilmes (Mar del Plata), Ferro y Aldosivi. Debutó en la primera del equipo marplatense en 2022 y al año siguiente se incorporó a Central. En el equipo de Arroyito participó en 29 partidos, incluidos algunos de la Copa Libertadores de 2024, en los que marcó apenas cuatro goles.

Lo prestaron a Platense y Gimnasia de Mendoza

A mediados de 2024 se fue a préstamo a Platense, donde también jugó durante toda la temporada siguiente. De hecho, integró el plantel que conquistó el torneo Apertura de la Liga Profesional en 2025.

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A principios de año Cervera emigró (siempre a préstamo) al recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza junto con otros dos jugadores canallas: Tomás O'Connor y Agustín Módica (en ese caso, el club mendocino compró la mitad del pase). El marplatense intervino en apenas un partido en el equipo mendocino en los 16 partidos de la fase regular del torneo Apertura. No marcó ningún gol.

En total, Cervera jugó 83 partidos en los que marcó 14 goles. El delantero tiene tiene doble nacionalidad: argentino-sirio.

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