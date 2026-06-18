La Capital | Ovación | Campaz

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El futbolista de Colombia también cortó una racha canalla de más de medio siglo con su aporte para la victoria ante Uzbekistán

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

18 de junio 2026 · 09:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Campaz selló el triunfo en el debut de su selección.

Campaz selló el triunfo en el debut de su selección.

Jaminton Campaz lo hizo todo este miércoles. No sólo cerró un período de 52 años sin participación de jugadores de Central en el máximo torneo de fútbol. También se convirtió en el primer canalla de la historia en hacer un gol en el Mundial desde que se disputa el certamen.

Los festejos de estrellas auriazules no son novedad en la competición. De hecho, ídolos como Mario Kempes y Ángel Di María llegaron a convertir en las finales de 1978 y 2022, respectivamente. Sin embargo, hasta ahora no había ningún deportista que hubiera anotado mientras formaba parte del plantel de la Academia.

El Bicho se transformó en el protagonista de un hito en la historia de Central cuando le puso la chapa final a la victoria de Colombia por 3 a 1 ante Uzbekistán. El volante de 26 años vivió una de las noches más importantes de su carrera en México, donde cerró su debut mundialista con el tercer y último gol del partido.

¿Cuándo fue la última vez que un futbolista de Central jugó en un Mundial?

Con su ingreso para enfrentar al combinado europeo, el mediocampista cortó una racha de más de medio siglo desde la última vez que un futbolista de Central disputó un cotejo del torneo de mayores. Kempes fue el último jugador auriazul que estuvo en cancha en esta instancia.

El estreno de Campaz se produjo en el minuto 26 del segundo tiempo. Cuando ya se jugaba tiempo agregado, el exvolante de Gremio metió un cabezazo que amplió la ventaja para Colombia y fijó el resultado final ante Uzbekistán.

En cuanto a la última ocasión en la que un futbolista de Central había integrado un plantel de una selección mayor en una Copa del Mundo, hay que remontarse al campeonato de Alemania 1974. En esa ocasión, los auriazules tuvieron dos representantes en la selección argentina que por entonces dirigía César Luis Menotti.

Hoy, después de 52 años de la presencia del Matador y de Aldo Pedro Poy, otro jugador canalla repitió este logro. A diferencia de lo que sucedió con Kempes y Poy, que jugaron con la casaca albiceleste, el Bicho lo hizo en Colombia.

>>Leer más: Mundial 2026: Inglaterra metió un debut como para que le presten atención

En aquel Mundial de 1974, la selección argentina jugó seis partidos. Kempes participó en todos y fue titular varias veces, pero Poy no ingresó. El detalle de la primera fase para los equipos que integraron el grupo 4 es el siguiente: el 15 de junio de 1974, Argentina cayó ante Polonia 3-2; el 19 de junio, igualó ante Italia en un tanto, y, por último, derrotó a Haití por 4-1 logrando el boleto para jugar la ronda siguiente por diferencia de goles.

En la segunda fase, Argentina integró el grupo A. Allí, el 26 de junio, los argentinos cayeron ante Holanda 4-0; luego, el 30 de junio volvieron a perder, esta vez ante Brasil por 2-1, y por último, el 3 de julio empataron ante Alemania Oriental (1-1).

Kempes jugó un total de 412 minutos participando en los seis partidos que protagonizó Argentina en Alemania 1974. El Matador no consiguió anotar en esos encuentros jugados en suelo europeo, pero logró entregar dos asistencias.

>>Leer más: Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Campaz, bajo el mando de un DT argentino

En cuanto a Campaz, fue uno de los designados por el técnico cafetero, el argentino Néstor Lorenzo, para integrar la nómina de 26 futbolistas con los que Colombia afronta esta Copa del Mundo. Los comandados futbolísticamente por Luis Díaz y James Rodríguez debutaron en el Mundial este último miércoles ante Uzbekistán en el último partido de la primera fecha de la fase de grupos de esta competencia. Los colombianos comparten el grupo K, además de su primer rival, junto a Portugal y los africanos de la República Democrática del Congo.

Además del reconocimiento deportivo para Campaz, jugar en su selección genera un beneficio económico para Central que debe cubrir la Fifa. Es que los equipos que tienen futbolistas citados en sus respectivas selecciones, generarán un ingreso de 5 mil dólares diarios para el club dueño del pase de ese jugador. Esto tendrá vigencia hasta que la selección del jugador convocado sea eliminada de la competencia.

Noticias relacionadas
La selección argentina volvió a los entrenamientos luego del triunfo ante Argelia

El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Diego y Leo, dos emblemas del fútbol argentino. Messi está disputando su sexto Mundial.

Fin de la discusión: Messi superó a Maradona en la noche soñada de Kansas

a lionel messi le llueven los elogios desde cada rincon del planeta

A Lionel Messi le llueven los elogios desde cada rincón del planeta

Faustino González fue el autor del único gol en ese partido de relevancia histórica.

Newell's: a 121 años, una placa en homenaje al triunfo en el primer clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Lo último

Hacia una política energética integral

Hacia una política energética integral

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Un informe advierte que la caída de los nacimientos podría elevar la cobertura del nivel inicial del 82% al 95% en la provincia y acercarla a la universalización

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo
La Ciudad

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene bajo riesgo biológico

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene "bajo riesgo biológico"

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

Ovación
Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita
Ovación

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El curioso dispositivo tipo Fórmula 1 que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Policiales
Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

La Ciudad
La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner