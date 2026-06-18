Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El futbolista de Colombia también cortó una racha canalla de más de medio siglo con su aporte para la victoria ante Uzbekistán

Jaminton Campaz lo hizo todo este miércoles. No sólo cerró un período de 52 años sin participación de jugadores de Central en el máximo torneo de fútbol. También se convirtió en el primer canalla de la historia en hacer un gol en el Mundial desde que se disputa el certamen.

Los festejos de estrellas auriazules no son novedad en la competición. De hecho, ídolos como Mario Kempes y Ángel Di María llegaron a convertir en las finales de 1978 y 2022, respectivamente. Sin embargo, hasta ahora no había ningún deportista que hubiera anotado mientras formaba parte del plantel de la Academia .

El Bicho se transformó en el protagonista de un hito en la historia de Central cuando le puso la chapa final a la victoria de Colombia por 3 a 1 ante Uzbekistán . El volante de 26 años vivió una de las noches más importantes de su carrera en México, donde cerró su debut mundialista con el tercer y último gol del partido.

Con su ingreso para enfrentar al combinado europeo, el mediocampista cortó una racha de más de medio siglo desde la última vez que un futbolista de Central disputó un cotejo del torneo de mayores . Kempes fue el último jugador auriazul que estuvo en cancha en esta instancia.

El estreno de Campaz se produjo en el minuto 26 del segundo tiempo. Cuando ya se jugaba tiempo agregado, el exvolante de Gremio metió un cabezazo que amplió la ventaja para Colombia y fijó el resultado final ante Uzbekistán.

En cuanto a la última ocasión en la que un futbolista de Central había integrado un plantel de una selección mayor en una Copa del Mundo, hay que remontarse al campeonato de Alemania 1974. En esa ocasión, los auriazules tuvieron dos representantes en la selección argentina que por entonces dirigía César Luis Menotti.

Hoy, después de 52 años de la presencia del Matador y de Aldo Pedro Poy, otro jugador canalla repitió este logro. A diferencia de lo que sucedió con Kempes y Poy, que jugaron con la casaca albiceleste, el Bicho lo hizo en Colombia.

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En aquel Mundial de 1974, la selección argentina jugó seis partidos. Kempes participó en todos y fue titular varias veces, pero Poy no ingresó. El detalle de la primera fase para los equipos que integraron el grupo 4 es el siguiente: el 15 de junio de 1974, Argentina cayó ante Polonia 3-2; el 19 de junio, igualó ante Italia en un tanto, y, por último, derrotó a Haití por 4-1 logrando el boleto para jugar la ronda siguiente por diferencia de goles.

En la segunda fase, Argentina integró el grupo A. Allí, el 26 de junio, los argentinos cayeron ante Holanda 4-0; luego, el 30 de junio volvieron a perder, esta vez ante Brasil por 2-1, y por último, el 3 de julio empataron ante Alemania Oriental (1-1).

Kempes jugó un total de 412 minutos participando en los seis partidos que protagonizó Argentina en Alemania 1974. El Matador no consiguió anotar en esos encuentros jugados en suelo europeo, pero logró entregar dos asistencias.

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Campaz, bajo el mando de un DT argentino

En cuanto a Campaz, fue uno de los designados por el técnico cafetero, el argentino Néstor Lorenzo, para integrar la nómina de 26 futbolistas con los que Colombia afronta esta Copa del Mundo. Los comandados futbolísticamente por Luis Díaz y James Rodríguez debutaron en el Mundial este último miércoles ante Uzbekistán en el último partido de la primera fecha de la fase de grupos de esta competencia. Los colombianos comparten el grupo K, además de su primer rival, junto a Portugal y los africanos de la República Democrática del Congo.

Además del reconocimiento deportivo para Campaz, jugar en su selección genera un beneficio económico para Central que debe cubrir la Fifa. Es que los equipos que tienen futbolistas citados en sus respectivas selecciones, generarán un ingreso de 5 mil dólares diarios para el club dueño del pase de ese jugador. Esto tendrá vigencia hasta que la selección del jugador convocado sea eliminada de la competencia.