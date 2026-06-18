La empresa aseguró que no se contactan con los clientes para ofrecer promociones ni descuentos en las facturas, por lo que hay que desestimar aquellos mensajes

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales como Facebook e Instagram . Con perfiles falsos, los delincuentes realizan publicaciones de descuentos en la factura por lo que los usuarios se contactan vía mensaje o comentario y se les roba información.

“Recordamos que no nos contactamos con nuestros clientes para ofrecer promociones ni descuentos en la factura. Solicitamos desestimar esos mensajes y reportar al contacto desde el que escriben”, remarcaron desde la empresa.

Además, otra maniobra utilizada es la de requerir a los clientes un código para obtener acceso a las cuentas de WhatsApp y estafar a sus contactos pidiéndoles dinero.

Desde la compañía insistieron en que los avisos de interrupción del servicio por deuda o por seguridad son entregados en el domicilio , y que “en caso de comunicarnos vía WhatsApp nunca pediremos un código” .

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Por su parte Litoral Gas aseguró que realiza denuncias de manera permanente ante el Ministerio Público de la Acusación por el uso indebido de su identidad con fines delictivos con los detalles de las publicaciones para que sea investigada.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) recomiendan a la población que hubiera sufrido estafas de estas características, hacer la denuncia, ya que es fundamental para la investigación. Puede realizarse en la Fiscalía, Centros Territoriales de Denuncia, dependencias policiales o a través de la página web www.mpa.santafe.gov.ar