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Al límite: volvió a naufragar la paritaria entre cerealeras y aceiteros

Una nueva reunión por los salarios volvió a fracasar y no hay acuerdo con la conciliación obligatoria vencida. El sindicalismo no acepta. ¿Cómo sigue?

18 de junio 2026 · 17:20hs
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Aceiteros no acuerdan con las cerealeras y el conflicto sigue

Aceiteros no acuerdan con las cerealeras y el conflicto sigue

La última audiencia sobre el pedido de aumento salarial de los trabajadores aceiteros concluyó este jueves nuevamente sin acuerdo a horas de que venza el plazo de la conciliación obligatoria. La misma se encamina a prorrogarse una semana pese a que en el horizonte no haya acuerdo.

Las cerealeras buscan cerrar la negociación salarial con la Federación Aceitera y el Sindicato de Empelados Aceiteros de San Lorenzo (Soea) basada en actualización mensual en base a la inflación reportada por el Indec de ahora en adelante al argumentar que "ya los salarios se actualizaron casi 14% desde enero".

“No hemos logrado convencer a los líderes sindicales de dejar de lado propuestas con efectos políticos nacionales contra el gobierno. Lamentablemente no se ha avanzado", explicó en un comunicado Ciara.

Sin acuerdo con aceiteros

Luego, el comunicado completó: "Nos queda ahora la expectativa de que el próximo martes en la reunión en la secretaría de Trabajo acepten y firmen la propuesta de la industria y podamos trasladarla a los salarios del próximo mes así nadie pierde su poder adquisitivo".

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD y ARA) impulsó la medida de fuerza las últimas dos semanas porque la patronal desestimó el pedido de actualización de los haberes de abril. En este sentido, las compañías argumentaron que los sueldos crecieron un 13,8 por ciento desde enero y recién en mayo quedaron por debajo del 14,7 % de inflación acumulada en el mismo período.

>> Leer más: La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Los gremios

Los gremios no ignoran la variación del IPC, pero insisten sobre otros indicadores oficiales que definen el salario mínimo, vital y móvil. "Según las mismas estadísticas del Indec, se necesitan 2.802.754 pesos y eso es lo que reclamamos. Su negativa demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos y a los trabajadores", manifestaron previamente desde la entidad nacional.

Este martes hubo una primera reunión presencial que naufragó. Después de la reunión, las empresas insistieron en que están dispuestas a "firmar hoy mismo" un incremento por la medición de la inflación en Argentina.

Una vez más, los sindicatos rechazaron la propuesta para actualizar los haberes mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). "No obtuvo voluntad de negociar", señalaron del lado de la patronal en la mesa de diálogo. Por eso volvieron a verse las caras este jueves.

El conflicto de las paritarias tiene un lugar preponderante dentro de la agenda económica argentina, ya que a fines de mayo generó una huelga con epicentro en los puertos agroexportadores del departamento San Lorenzo. El gobierno intervino en cuestión de horas para desactivar el paro y mantener las plantas del Gran Rosario en funcionamiento, pero hasta ahora no hubo señales de acuerdo para resolver la situación.

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