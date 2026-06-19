La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

La industria aceitera y las ganadoras celebraron la adjudicación del mantenimiento de la vía navegable por donde sale el 80% de la exportación del campo

Jan De Nul opera en la hidrovía desde hace 30 años y se quedó con la nueva licitación

Tras la confirmación por parte del gobierno nacional de la adjudicación de la concesión de la hidrovía al consorcio Vía Navegable Argentina (VNA) integrado por Jan De Nul y Servimagnus el sector agroexportador celebró la decisión.

" La adjudicación de la VNT es un hito histórico para la logística internacional de la Argentina" , afirmó Gustavo Idígoras , presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

A su vez, pidió que la obra comience prontamente, con una pronta profundización y que se llegue a los 40 pies en los próximos años. “Claramente, implica una transformación sideral de las condiciones actuales de navegación fluvial como marítima ”, sostuvo.

“Traerá beneficio para toda la cadena agroalimentaria empezando por los productores que van a ir viendo cómo sus precios mejoran cada vez que logremos más calado y dragado y completar nuestros barcos de mayores dimensiones”

Para el sector la profundización con más tecnología y mejor dragado permitirá optimizar la carga en los puertos y mejorar los precios para los productores, después de 15 años de estancamiento logístico.

Hidrovía con un nuevo y conocido concesionario

La palabra de Jan de Nul y Servimagnus

Jan de Nul y Servimagnus expresaron su satisfacción por su resolución, a la vez que reafirmaron su compromiso con el impulso de una de las obras de infraestructura más relevantes para el desarrollo económico de la Argentina.

“En esta nueva etapa, pondremos a disposición la experiencia, capacidad técnica y todos los recursos necesarios para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de dicha concesión”.

“Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”, señaló Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

"Este es el resultado del compromiso histórico que tenemos con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina. Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, destacó Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus.

Vía Navegable Argentina (VNA) trabajará para impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país.