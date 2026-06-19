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Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París

El cuaderno hallado tiene 44 páginas, que incluyen siete obras para arpa y flauta y una docena de ejercicios

19 de junio 2026 · 13:07hs
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Encontraron en París un cuaderno de 44 páginas que contiene obras inéditas de Wolfgang Amadeus Mozart

Encontraron en París un cuaderno de 44 páginas que contiene obras inéditas de Wolfgang Amadeus Mozart

La Biblioteca Nacional de Francia anunció este viernes el hallazgo de un manuscrito inédito de Wolfgang Amadeus Mozart, con siete piezas para arpa y flauta, nunca escuchadas hasta hoy. El cuaderno, de 44 páginas, incluye también una docena de lecciones de composición que Mozart impartió en 1778 a la hija del duque de Guînes.

El descubrimiento ocurrió en febrero pasado, cuando François-Pierre Goy, del departamento de música de la Biblioteca, examinaba un paquete de una veintena de manuscritos anónimos. El especialista contó a la agencia francesa AFP que tenía la intención de analizarlos antes de jubilarse. “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”, aseguró.

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"Uno de los mayores descubrimientos de las últimas décadas"

Para el director de la biblioteca, Gilles Pécout, se trata de uno de los mayores descubrimientos de las últimas décadas. “Permite documentar la última estancia de Mozart en París y nos revela, a través de su vida cotidiana, cómo era la actividad del joven profesor Mozart en su relación con su alumno”, explicó.

El compositor tenía apenas 21 años en el período en el que escribió estas obras e impartió clases en París. Según se sabe por sus cartas de la época, Mozart odiaba la ciudad y la encontraba “contraria” a su “naturaleza, deseo, ciencia y alegría”. La capital francesa había celebrado al niño prodigio en sus visitas de 1763 y 1766, pero no le prestó demasiada atención durante su estadía en la juventud.

Las piezas encontradas serán interpretadas por primera vez este domingo 21 por la Orquesta Filarmónica de Radio France en París, para celebrar la anual Fiesta de la Música.

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