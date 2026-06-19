Plan Bandera: Nación destaca que Rosario recuperó el orden con más control y seguridad

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el plan articulado entre los diferentes niveles de gobierno

Plan Bandera. "Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”, sostuvo la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

El gobierno nacional destacó los resultados del Plan Bandera en Rosario , una ciudad que durante años encabezó las estadísticas de homicidios del país y que hoy muestra una fuerte reducción de la violencia.

“Funciona y los resultados se reflejan en la vida cotidiana de los rosarinos. Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas ”, sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Según datos oficiales, Rosario llegó a registrar una tasa cercana a los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, quintuplicando los niveles de violencia del resto del país. Frente a ese escenario, el gobierno de Javier Milei impulsó una estrategia de intervención conjunta entre Nación, provincia y municipio.

“ Si hay algo que hizo funcionar al Plan Bandera fue la gobernanza del plan y la articulación entre la Nación, la provincia y la ciudad”, señaló Monteoliva.

El esquema de trabajo combina la presencia de fuerzas federales en zonas específicas de la ciudad con acciones coordinadas junto a la Policía de Santa Fe y el acompañamiento de la Justicia para avanzar sobre las organizaciones criminales.

La tasa de homicidios más baja de la historia

A nivel nacional, Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes, la más baja desde que existen registros oficiales y una de las menores de América latina.

Los homicidios se redujeron un 7,3% durante 2025 y acumularon una caída del 18,4% en los últimos dos años. La tendencia descendente continuó en 2026, con una baja interanual del 15,6% durante el primer trimestre.

En cuanto a los asesinatos de mujeres, los datos oficiales muestran una reducción del 10,8% en 2025 y del 23,5% en los últimos dos años.