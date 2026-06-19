Plan Bandera: Nación destaca que Rosario recuperó el orden con más control y seguridad

El gobierno nacional destacó los resultados del Plan Bandera en Rosario, una ciudad que durante años encabezó las estadísticas de homicidios del país y que hoy muestra una fuerte reducción de la violencia.
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el plan articulado entre los diferentes niveles de gobierno
El gobierno nacional destacó los resultados del Plan Bandera en Rosario, una ciudad que durante años encabezó las estadísticas de homicidios del país y que hoy muestra una fuerte reducción de la violencia.
“Funciona y los resultados se reflejan en la vida cotidiana de los rosarinos. Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”, sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Según datos oficiales, Rosario llegó a registrar una tasa cercana a los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, quintuplicando los niveles de violencia del resto del país. Frente a ese escenario, el gobierno de Javier Milei impulsó una estrategia de intervención conjunta entre Nación, provincia y municipio.
“Si hay algo que hizo funcionar al Plan Bandera fue la gobernanza del plan y la articulación entre la Nación, la provincia y la ciudad”, señaló Monteoliva.
El esquema de trabajo combina la presencia de fuerzas federales en zonas específicas de la ciudad con acciones coordinadas junto a la Policía de Santa Fe y el acompañamiento de la Justicia para avanzar sobre las organizaciones criminales.
A nivel nacional, Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes, la más baja desde que existen registros oficiales y una de las menores de América latina.
Los homicidios se redujeron un 7,3% durante 2025 y acumularon una caída del 18,4% en los últimos dos años. La tendencia descendente continuó en 2026, con una baja interanual del 15,6% durante el primer trimestre.
En cuanto a los asesinatos de mujeres, los datos oficiales muestran una reducción del 10,8% en 2025 y del 23,5% en los últimos dos años.
El gobierno de Santa Fe terminó de coordinar el dispositivo de seguridad del 20 de junio, que incluirá despliegue para prevenir disturbios