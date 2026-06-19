Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

La agencia santafesina tomó esta determinación debido a que se notificaron registros inválidos y falta de información obligatoria en el etiquetado

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La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ( Assal ), dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe, dispuso la prohibición de la tenencia, transporte, comercialización y exposición de la yerba mate marca Antonia en todo el territorio provincial .

La medida responde a irregularidades detectadas en el rotulado del producto, que no cumple con la normativa vigente del Código Alimentario Argentino.

Assal constató que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) declarado en el envase no corresponde al producto en cuestión. Además, el rótulo carece de información obligatoria exigida por la normativa alimentaria .

Estas inconsistencias impiden validar la trazabilidad y la legitimidad del alimento, por lo que la autoridad sanitaria determinó su retiro del circuito comercial.

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Qué yerba mate está prohibida en Santa Fe

El producto es la Yerba Mate marca Antonia, que tiene RNE Nº 14.00.1379 y RNPA Nº 14.024.884.

Assal recomendó a la población no adquirir, consumir ni comercializar el producto. Además, instó a verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, legibles y con registros oficiales válidos.

La autoridad sanitaria reforzó los controles para evitar la circulación de productos que no cumplan con las exigencias del Código Alimentario Argentino.