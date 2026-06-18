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La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Un informe advierte que la caída de los nacimientos podría elevar la cobertura del nivel inicial del 82% al 95% en la provincia y acercarla a la universalización

18 de junio 2026 · 10:38hs
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La caída de la natalidad podría ayudar a resolver un déficit histórico de los jardines en Santa Fe

Foto: Silvina Salinas / Archivo La Capital

  • La caída de la natalidad podría ayudar a resolver un déficit histórico de los jardines en Santa Fe

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    La caída de la natalidad suele encender alarmas por sus consecuencias demográficas, económicas y laborales. Sin embargo, en Santa Fe podría convertirse en una oportunidad inesperada para la educación. Un informe de Argentinos por la Educación proyecta que la provincia podría elevar la cobertura de los jardines de infantes del 82% actual al 95% hacia 2027, aprovechando la infraestructura ya existente y la disminución de la cantidad de niños que ingresan al sistema educativo.

    El dato surge de un estudio que analizó la evolución de la matrícula y la población infantil en todo el país. La principal conclusión es que la caída de los nacimientos está liberando vacantes en el nivel inicial, lo que permitiría acercarse a la universalización de la educación para niños de entre 3 y 5 años sin necesidad de construir masivamente nuevas escuelas o jardines.

    En Santa Fe, el escenario aparece especialmente favorable. Según las estimaciones, la cobertura total podría crecer 13 puntos porcentuales en apenas tres años, pasando del 82% al 95%.

    Sin embargo, la oferta de vacantes, es decir que esas vacantes existan, no garantiza de forma automática el aumento de la cobertura de la escolarización temprana. En cambio, los especialistas instan a no desinvertir en estos años en educación, aunque se achique la población de alumnos, si se quieren maximizar los alcances del famoso bono demográfico que el país transitará debido a la caída de los nacimientos.

    El desafío pendiente: la sala de 3 años

    Aunque la asistencia al jardín está prácticamente garantizada para los niños de 5 años y es muy alta en la sala de 4, la situación cambia cuando se analiza la escolarización temprana.

    Actualmente, en Santa Fe asiste al jardín el 46% de los niños de 3 años, una cifra que se ubica por debajo del promedio nacional, que alcanza el 58%. En la sala de 4 años la cobertura provincial llega al 87%, mientras que en la de 5 años alcanza el 97%.

    >> Leer más: Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

    Los especialistas consideran que la caída de la natalidad podría ayudar justamente a resolver ese déficit histórico. Con menos chicos ingresando al sistema y una infraestructura que siguió creciendo durante los últimos años, la provincia tendría margen para incorporar a miles de niños que hoy permanecen fuera del nivel inicial.

    Más salas y menos chicos

    El informe muestra que Santa Fe expandió de manera sostenida su oferta educativa durante la última década. Entre 2016 y 2025 la provincia pasó de 5.444 a 6.038 secciones de nivel inicial, lo que representa la incorporación de 594 nuevas salas. En paralelo, la cobertura de sala de 3 años creció 21 puntos porcentuales durante ese período.

    Mientras tanto, la cantidad de niños en edad de asistir al jardín comenzó a reducirse. A nivel nacional, la población de entre 3 y 5 años cayó un 31% entre 2016 y 2025.

    La combinación de ambos fenómenos, más infraestructura y menos nacimientos, explica por qué los investigadores consideran que el país y las provincias tienen hoy una oportunidad inédita para ampliar la cobertura educativa.

    Una oportunidad que no se garantiza sola

    Los autores del informe advierten que disponer de vacantes no significa automáticamente que más niños vayan al jardín. Señalan que será necesario desarrollar políticas activas para identificar a quienes hoy están fuera del sistema, acompañar a las familias y garantizar propuestas educativas de calidad.

    >> Leer más: Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

    "Esta situación representa una oportunidad para avanzar hacia la universalización del nivel inicial", sostienen los investigadores.

    En otras palabras, el desafío ya no pasa únicamente por construir más salas, sino por lograr que los lugares disponibles sean efectivamente ocupados.

    En un contexto donde la baja natalidad suele asociarse a diagnósticos preocupantes, el informe encuentra un costado alentador: por primera vez en décadas, Santa Fe podría estar en condiciones de acercarse a la cobertura casi universal del jardín de infantes utilizando una infraestructura que ya existe y que fue ampliada durante los últimos años.

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