La Capital | Policiales | búnkeres

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La medida fue solicitada por la Justicia provincial tras el asesinato de Rodolfo Manfredi, atacado por miembros de una banda dedicada a la venta de drogas

19 de junio 2026 · 11:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Derriban tres búnkeres en barrio Banana: rastros del narcomenudeo donde mataron al policía federal.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: rastros del narcomenudeo donde mataron al policía federal.
Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Tras el asesinato de un agente de la Policía Federal el pasado 11 de junio en barrio Banana, este viernes las autoridades provinciales llevaron a cabo el derribo de tres búnkeres de drogas en la zona. Con estas tres intervenciones ya son 129 en toda la provincia desde que fue sancionada en diciembre de 2023 la ley de Microtráfico.

Tras el pedido de cese antijurídico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizó la inactivación de tres domicilios considerados relacionados en investigaciones a bandas dedicadas al narcomenudeo. Estuvieron presentes funcionarios judiciales de la provincia y del fuero federal, así como autoridades del gobierno provincial.

>> Leer más: Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Los tres búnkeres estaban ubicado en Gutenberg entre 27 de Febrero y pasaje Gálvez. En ese sector del barrio fue asesinado el policía Rodolfo Manfredi. El agente, según la hipótesis de la Fiscalía federal que investiga el caso, estaba haciendo tareas de civil junto a otros dos agentes de los cuales uno también resultó herido y permanece internado.

Tres búnkeres menos

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno provincial y del MPA estuvieron presentes en la inactivación de los puntos de venta de drogas. En ese contexto el fiscal Franco Carbone, titular de la unidad de Microtráfico, explicó que solicitaron los derribos en una audiencia realizada este jueves.

>> Leer más: Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

"Los derribos de dan en el marco de la investigación que inicia con el lamentable suceso del fallecimiento del efectivo de la Policía Federal. Se hicieron 35 allanamientos simultáneos, en algunos de ellos dimos con secuestros positivos de estupefacientes y armas de fuego", sostuvo el funcionario.

En uno de los domicilios derribados se hallaron restos de consumo de pasta base: cucharas, bicarbonato, encendedores. Se trata de un modo de consumo muy nocivo y adictivo, y a sus usuarios en los barrios se los denomina "piperos".

El crimen del policía federal

El lunes pasado, el fiscal Matías Scilabra imputó a dos personas relacionadas al asesinato del policía Manfredi. Enmarcaron el ataque en una emboscada de una banda dedicada al narcomenudeo que identificó a los agentes mientras realizaban tareas de civil. En ese contexto también pidieron la captura de un prófugo sindicado como jefe territorial de la organización.

>> Leer más: Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Luis Muñoz, de 42 años, sindicado como uno de los autores de los disparos que mataron a Manfredi e hirieron al otro agente, fue imputado por homicidio calificado y por dos tentativas. En tanto Mario Peralta, de 25 años, fue imputado por encubrimiento al ser identificado como sospechoso de haber robado el arma del policía asesinado.

Además solicitaron la captura de Eduardo Muñoz, hermano de Luis y considerado líder de la banda. La Justicia considera que quedó a la cabeza de la organización al reestructurarse tras la detención de Dalmacio "Sapo" Saravia, antiguo transero del barrio con varias condenas por narcotráfico. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 20 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que conduzca a la detención de Muñoz.

Noticias relacionadas
Condenan a 10 años de prisión por asociación ilícita a la exjefa de la comisaría de Frontera.

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Los dos casos de violencia de género se registraron en la localidad de Gálvez, a 120 kilómetros de Rosario.

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

La policía rosarina los artefactos del Hospital Vilela en pasaje Nariño al 1900.

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Alan M. quedó detenido por el crimen en Avellaneda al 4900.

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Lo último

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 años de olvido intencional

Rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 años de olvido intencional

Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París

Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

El gobierno de Santa Fe terminó de coordinar el dispositivo de seguridad del 20 de junio, que incluirá despliegue para prevenir disturbios

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera
Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal
Policiales

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario
La Ciudad

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Ovación
Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado
Ovación

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar para jugar en México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar para jugar en México

Mundial 2026: árbitro confirmado para el partido de Argentina ante Austria

Mundial 2026: árbitro confirmado para el partido de Argentina ante Austria

Policiales
Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

La Ciudad
Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra
Cultura y Libros

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra
Información general

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado
El Mundo

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026
Economía

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni
Política

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo