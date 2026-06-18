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El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

La institución emitió un comunicado para desmentir las versiones que indicaban que el robo del material se había producido en sus instalaciones

18 de junio 2026 · 17:29hs
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El sanatorio Americano emitió un comunicado tras la desaparición del cesio-137. 

El sanatorio Americano emitió un comunicado tras la desaparición del cesio-137. 

El Sanatorio Americano, ubicado en Rioja 1541, emitió este jueves un comunicado en el que aclaró que no utiliza material radiactivo cesio-137. La declaración surgió tras la circulación de versiones que vinculaban a la institución con la desaparición de una cápsula, denunciada este martes en un establecimiento del centro.

"Ante las versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, la Dirección del sanatorio aclara de forma categórica que nuestra institución no utiliza, manipula, ni almacena material radioactivo cesio-137 en ninguna de sus áreas ni prestaciones médicas", comenzó el comunicado y agregó: "Por lo tanto, el Sanatorio es completamente ajeno a los hechos difundidos, no existiendo vinculación alguna entre dicha denuncia y nuestra actividad médica".

"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestros pacientes, de nuestro personal y de toda la comunidad, respaldado por el estricto cumplimiento de todas las normativas sanitarias vigentes", concluyó.

Desaparición del cesio-137

La desaparición de una cápsula de cesio-137 utilizada para calibrar equipos de medicina nuclear se conoció este miércoles y activó un protocolo de emergencia a nivel nacional. El faltante fue detectado este martes por la tarde en un instituto médico ubicado en Rioja al 1500, en pleno centro de Rosario.

Según la denuncia radicada ante la Policía, a la que tuvo acceso La Capital, la fuente radiactiva estaba almacenada dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de aproximadamente 12 centímetros de alto por 10 de ancho. La cápsula contenía cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi), material utilizado habitualmente en procedimientos de calibración de equipos de medicina nuclear.

Cómo desapareció la cápsula

De acuerdo con el parte policial, el faltante fue advertido cuando personal del instituto se disponía a calibrar uno de los equipos de medicina nuclear. La fuente había sido utilizada por última vez el pasado 12 de junio y posteriormente quedó guardada dentro de una caja de plomo sobre una mesada del laboratorio.

Según la denuncia, el acceso a ese sector estaba reservado a técnicos radiólogos, mientras que los médicos sólo ingresaban de manera excepcional para elaborar informes.

Los investigadores intentan determinar quién manipuló por última vez la cápsula y reconstruir los movimientos dentro del área donde se encontraba almacenada. En la denuncia también se consignó que no estaba claro si el instituto cuenta con cámaras de vigilancia que permitan reconstruir lo ocurrido.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado históricamente en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición. Debido a la radiación que emite, requiere estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.

Su transporte suele realizarse dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación. Si el encapsulado permanece intacto y dentro de su protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo puede generar exposiciones peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

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