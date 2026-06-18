Brindis TV vuelve al Monumento con una transmisión especial por el Día de la Bandera

El canal de streaming de La Capital estará presente el 20 de junio de la mano de Cabaret Voltaire junto a El Régimen

Brindis TV , el canal de streaming de La Capital , estará presente en el Monumento Nacional a la Bandera este 20 de junio. Esta vez, el programa Cabaret Voltaire realizará una edición especial dedicada a reflexionar sobre el significado de la fecha patria.

La actividad se desarrollará desde las 9 y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Brindis TV . En esta edición, la propuesta contará con la participación de Cabaret Voltaire junto a El Régimen, dos espacios que aportarán una mirada centrada en la cultura, la comunicación y la historia nacional.

Según anticiparon desde la organización, la transmisión buscará poner en valor la importancia de la bandera argentina y el legado de Manuel Belgrano en la construcción de la soberanía nacional. En ese marco, se abrirán interrogantes sobre el peso simbólico de la insignia patria y el rol de otros protagonistas que formaron parte de su historia.

El programa contará con la participación de Juan Augusto Rathebach, Fernando Duclos (Periodistán) y columnistas invitados. Además, habrá móviles en vivo, presencia en el Patio Cívico del Monumento y cobertura especial de una de las jornada más emblemáticas para Rosario.

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Desde Brindis TV definieron la iniciativa como “una conversación infinita” que busca vincular el presente con el pasado a través del debate y la reflexión. La transmisión combinará análisis, entrevistas y cobertura en tiempo real para acompañar una nueva conmemoración del Día de la Bandera desde el corazón simbólico de la ciudad.