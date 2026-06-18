Brindis TV vuelve al Monumento con una transmisión especial por el Día de la Bandera

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El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
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Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral
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Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
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Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
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El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas
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El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
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Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis
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La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
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Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
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Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
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El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
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Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
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Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
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Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
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Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
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Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso