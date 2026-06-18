Condenan a 10 años de prisión por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

La Justicia consideró a María Silvina Asís como responsable de otros delitos como privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y encubrimiento

Condenan a 10 años de prisión por asociación ilícita a la exjefa de la comisaría de Frontera.

La exjefa de una comisaría de la localidad de Frontera, al oeste de la provincia de Santa Fe, fue condenada a 10 años de prisión. La Justicia provincial la consideró líder de una asociación ilícita integrada por otros policías y dedicada a cometer distintos delitos.

María Silvina Asís, que estaba al mando de la comisaría 6ª de Frontera, fue condenada tras un juicio que se desarrolló en los Tribunales de Rafaela. La fiscal Fabiana Bertero había solicitado la pena de 12 años de prisión, pero la jueza Cecilia Álamo dispuso que la pena será de 10 años.

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La investigación determinó que, en el marco de la asociación ilícita, la exjefa y otros agentes cometieron delitos graves en abuso de sus funciones. Entre ellos privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.

Asociación ilícita en la comisaría

Durante el juicio se expuso que la asociación ilícita funcionó al menos desde septiembre de 2020 y el 1º de febrero de 2022. En el marco de la misma causa ya habían sido condenados otros expolicías de alto rango. Gastón Eletti y Juan Manuel Villafañe acordaron en juicios abreviados penas de 7 y 3 años de prisión respectivamente.

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La fiscal Bertero sostuvo durante el debate que, como jefa de la comisaría de Frontera, Asís tuvo un rol relevante en la estructura. Le adjudicaron maniobras como confección de actas con información falsa o adulterada, omisión de comunicar hechos delictivos a Fiscalía, prestación irregular de custodias policiales y coimas.

Entre los hechos expuestos en el juicio resonó un episodio de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la seccional fue detenido ilegítimamente. La Fiscal le atribuyó la confección de un acta falsa para incriminar a la víctima. En noviembre de 2021, según lo desarrollado en el debate, replicó el accionar para privar de la libertad a un adolescente.