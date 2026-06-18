El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco

La mínima estaría en descenso en los próximos días y llegaría a 3º el próximo miércoles

Seguir a La Capital en Google

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 19 de junio en Rosario una temperatura máxima de 13º, con cielo entre despejado y ligeramente nublado.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sudoeste, fuertes ráfagas de viento, un registro de 9º y cielo mayormente nublado cambiando a despejado en la mañana, ya con los termómetros marcando 11º. Para la tarde se anuncia cielo ligeramente nublado con una máxima de 13º que se mantendría hacia la noche.

El sábado aumentaría la máxima (llegaría a 15º) pero descendería la mínima (alrededor de 6º), con nubosidad en aumento.

El domingo estaría mayormente nublado, con marcas entre 16º y 8º.

Para el lunes hay previsiones de cielo algo nublado, una máxima de apenas 14º y una mínima de 5º.

El martes seguirían los registros en baja, con 13º de máxima y 4º de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con una máxima de 13º y una mínima de tan sólo 3º.