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Con récord de postulantes, se realizó el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública y en el sector privado

18 de junio 2026 · 19:03hs
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La convocatoria actual registró 1.011 inscriptos habilitados para rendir en Rosario y 742 en la ciudad de Santa Fe.

La convocatoria actual registró 1.011 inscriptos habilitados para rendir en Rosario y 742 en la ciudad de Santa Fe.

Con 1.753 postulantes habilitados, la provincia de Santa Fe realizó este miércoles el Examen Único de ingreso a las Residencias en Salud 2026, en una jornada que se desarrolló en simultáneo en Rosario y en la capital provincial, en el marco del nuevo sistema sostenido con recursos del gobierno santafesino.

La convocatoria actual registró 1.011 inscriptos habilitados para rendir en Rosario y 742 en la ciudad de Santa Fe, lo que representa un incremento en la participación en comparación con las ediciones de 2025 y 2024, cuando se computaron en total 1.079 y 972 aspirantes, respectivamente.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó la actividad en La Segunda Seguros Arena, en Rosario, y destacó el trabajo realizado para sostener la formación de especialistas. “Hubo una decisión política de invertir más de 2.300 millones de pesos para que sigamos sosteniendo el sistema de residencias, que es un orgullo en la República Argentina”, afirmó.

La funcionaria recordó que la reorganización se concretó luego de que Nación dejara de financiar tanto la formación como la logística del sistema y remarcó que el proceso se llevó adelante junto con las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, el Colegio de Médicos, a través de sus dos circunscripciones, y la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Además, alentó a los aspirantes al señalar que “el sistema de salud de la provincia de Santa Fe los va a estar esperando” y sostuvo que la experiencia santafesina “va a ser ejemplo para toda la República Argentina”.

En Rosario, participaron de la jornada la subsecretaria de Salud Pública de la Municipalidad, Lorena Botta, el presidente del Colegio de Médicos de la 2° Circunscripción, Alberto Tuninetti, y el director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Pablo Arias.

>>Leer más: Unos 400 estudiantes de Ciencias Médicas de la UNR harán un relevamiento a personas en situación de calle

Trabajo articulado

En la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, en la ciudad de Santa Fe, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, valoró la respuesta conjunta de las instituciones ante el desafío que implicó organizar un examen provincial. “Lo que tenemos es una gran potencia en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, interinstitucional, y con la decisión del gobernador Pullaro de hacernos cargo de esta situación”, señaló.

El funcionario destacó que la cantidad de inscriptos representa un crecimiento significativo respecto de años anteriores y consideró que ese incremento refleja la confianza en la transparencia del concurso y en la trayectoria de Santa Fe en la formación de recursos humanos. También remarcó la articulación entre las universidades y el sistema de salud para garantizar la continuidad formativa de los profesionales.

En la capital provincial, estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Matías Candioti Busaniche; y el secretario del Colegio de Médicos de la 1° Circunscripción, Francisco Villano, entre otros representantes institucionales.

Formación en territorio

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud de la Provincia, y en el sector privado.

Las residencias 2026 financiadas por el gobierno de la provincia en el sector público se llevarán adelante en 17 efectores distribuidos en 11 localidades, con rotaciones en distintos niveles de complejidad, lo que permite ampliar la experiencia en diversos contextos de atención.

Además, el concurso 2026 consolida la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela.

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