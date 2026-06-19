Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

El entrenador argentino sumó a Nicolás Tagliafico, que se recupera de una lesión, a los entrenamientos, pero debió preservar a Gonzalo Montiel

La selección argentina entrenó en Kansas City con la mente puesta en el partido ante Austria del próximo lunes 22 de junio a las 14 , por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Lionel Scaloni analiza posibles variantes en el once titular tras la goleada 3-0 a Argelia y tuvo un importante regreso este jueves .

En plena recuperación, Nicolás Tagliafico formó parte de la práctica desde el inicio por primera vez desde su lesión ante Honduras en el primer amistoso de preparación. El lateral izquierdo busca ponerse a la par del grupo luego de haber sufrido un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda .

No obstante, el cuerpo técnico debió tomar una medida de precaución con Gonzalo Montie l, quien realizó un entrenamiento diferenciado con tareas en el gimnasio para bajar las cargas físicas . El defensor de River fue titular ante Argelia, pero fue reemplazado por Nahuel Molina en el entretiempo.

Ambos casos plantean dudas para Scaloni de cara a la definición del once titular que enfrentará a Austria, ya que Molina podría quedarse con el lugar de Montiel desde el inicio, mientras que Facundo Medina continuaría en el lateral izquierdo con Tagliafico en el banco de suplentes.

El regreso de Tagliafico

El estado físico de Tagliafico es uno de los temas centrales dentro de la recuperación del plantel, debido a que el ex-Independiente fue el único futbolista que no estuvo a disposición de Scaloni en la victoria ante Argelia.

>> Leer más: Mundial 2026: árbitro confirmado para el partido de Argentina ante Austria

Su regreso a los entrenamientos plantea la duda de si llegará a estar disponible para el duelo ante Austria, aunque podría ser preservado para no poner en riesgo una recaída de la lesión y sumar un puñado de minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Con la tranquilidad de que Medina cumplió con su rol en el debut, el cuerpo médico de la selección argentina apuntaría a que el regreso de Tagliafico sea ante Jordania, el sábado 27 de junio, en la última fecha de la fase de grupos.

Lionel Scaloni tiene una base confiable en esta Argentina que va por el bicampeonato.

A qué hora juegan Argentina vs. Austria

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Austria se jugará este lunes 22 de junio, desde las 14 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el egipcio Amin Mohamed y los asistentes serán Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha. El español Alejandro Hernández completa el plantel como cuarto árbitro y su compatriota Diego Sánchez será el referí de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Austria

La transmisión del encuentro entre Argentina y Austria será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

>> Leer más: Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

La posible formación de Argentina ante Austria

Lionel Scaloni pararía los siguientes once titulares para el partido ante Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.