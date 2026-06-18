La Capital | Economía | gobierno

El gobierno adjudicó la administración de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Esto "impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica", indicaron

18 de junio 2026 · 20:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno adjudicó la administración de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

El Ministerio de Economía anunció que se concretó la adjudicación de la administración de la hidrovía a la empresa belga Jan de Nul y a la argentina Servimagnus, lo que "impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica", indicaron desde el gobierno, a la vez que consideraron que se trata de un "hecho histórico para el sector privado del país".

El último paso del proceso de licitación para la privatización de la vía navegable troncal fue la adjudicación a Jan de Nul-Servimagnus, que presentaron la mejor oferta. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones "completando una licitación histórica para el país".

>>Leer más: Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Remarcaron que, tal como en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública.

La firma del contrato está prevista para dentro de un máximo de 30 días, y activará una rebaja del 13,5 % en los costos logísticos. "Servirá además como punto de inicio para una nueva y moderna vía navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico", especificaron.

"Las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación", indicó el comunicado oficial.

El proceso licitatorio contó con un amplio respaldo de usuarios privados (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros) así como de gobiernos provinciales (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) que destacaron los "estrictos criterios de transparencia pública y cumpliendo con el más alto estándar de calidad técnica dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que auditó cada una de las etapas para asegurar la aplicación de las buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas".

La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80 % del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa.

Noticias relacionadas
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

La ley de financiamiento universitario es el centro del conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas. 

El gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por financiamiento y salarios

Fin del programa Precios Cuidados, lanzado para acordar valores de referencia de diversos productos

Desde Ahora 12 a Precios Cuidados: el gobierno eliminó 16 resoluciones vinculadas al control de precios

Ante representantes de más de 30.000 productores asociados, AFA presentó un balance de gestión.

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Lo último

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El capitán argentino transita un delicado momento familiar por la salud de su padre Jorge. Los hinchas de todo el mundo lo bancan
Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Ovación
Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera
Ovación

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

La Ciudad
Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo
La Ciudad

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología
Policiales

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder
Política

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina
La Ciudad

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
La Ciudad

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
Policiales

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
Política

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado
Policiales

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Con austeridad se puede
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Con austeridad se puede"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC