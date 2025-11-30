Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

La máxima figura de Central Córdoba en la temporada de la Primera C y la Copa Argentina tiene ofertas del país y el exterior.

La máxima figura de Central Córdoba en la temporada de la Primera C y la Copa Argentina, Facundo Marín , tal como se preveía, se despidió del club de Tablada. "No voy a jugar más en Central Córdoba. Cumplí con jugar en este gran equipo y me voy de la mejor manera de la institución", le dijo el volante ofensivo a Ovación.

El ya exjugador charrúa le agradeció a todos por la gran temporada 2025 que tuvo en Central Córdoba, donde el equipo realizó una gran campaña en la Primera C y fue una de las revelaciones de la Copa Argentina, donde quedó eliminado en octavos de final ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que terminó siendo campeón del certamen federal.

"Hicimos un gran torneo en la Primera C y nos faltó poco para ascender. Y además jugamos un muy buena Copa Argentina. Por eso me voy satisfecho del club", agregó Marín.

Facundo Marín tiene sondeos de Chile y Perú

Ahora el jugador está analizando ofertas del exterior, entre ellas de Chile y Perú, y también hay varios clubes argentinos que posaron sus ojos en él.

"Me despido de la mejor manera. Le digo adiós a Central Córdoba", concluyó el mejor jugador charrúa de la temporada 2025.

Marín dejó un grato recuerdo en los hinchas de Tablada y en breve definirá su futuro deportivo.