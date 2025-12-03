Brutal paliza a un árbitro en las infantiles de la Rosarina de fútbol: "No quiero dirigir más"

El clásico de la categoría 2014 entre Central Córdoba y Argentino se vio empañado por la agresión del entrenador Salaito hacia el árbitro, Marcelo Pucheta

Lo que era una fiesta del fútbol infantil se transformó en escándalo. El enfrentamiento entre la categoría 2014 de Central Córdoba y Argentino terminó con una brutal paliza a Marcelo Pucheta, el árbitro del encuentro por parte del entrenador y algunos hinchas del Salaíto. “ No quiero dirigir más”, dijo tras ser dado de alta.

La agresión salvaje se gestó minutos antes. El entrenador de Argentino de Rosario, del cual se preservó el nombre, se quejó del arbitraje de Pucheta a raíz de un lateral cobrado en favor de Central Córdoba, en un partido de la categoría 2014 por la Asociación Rosarina de Fútbol . Pero su reclamo no fue solo verbal, sino que pasó a empujones.

Pucheta, al ver la actitud del técnico, se dirigió al círculo central para apaciguar las aguas . En ese momento ingresó uno de los coordinadores de Argentino de Rosario y le pidió que finalice el encuentro ante el nerviosismo del DT de su institución.

Leer más: Confesó que sueña con jugar en Central pero el que fue a buscarlo es un grande del país venido a menos

Fue así como a los 15 minutos del segundo tiempo, con otros 15 por jugar, Pucheta hizo sonar el silbato y marcó el círculo central. El pitido fue el detonante para que el entrenador ingrese al campo de juego y golpee salvajemente al árbitro. Además, algunos de los simpatizantes del Salaíto siguieron al DT y también atacaron al joven hasta dejarlo inconsciente.

Violencia en el Gabino Sosa

Como una jornada más vestido de negro, Pucheta llegó al predio de Central Córdoba, lindero al estadio Gabino Sosa en barrio Tablada de zona de Rosario. Eran cerca de las 21 y los equipos categoría 2014, es decir, jugadores de 11 años, habían ingresado al campo de juego acompañados de pequeños de categorías menores. El partido era el cierre de la temporada y también significaba el último encuentro para estas categorías en cancha de 7.

“El viernes a la noche dirigí un partido entre Central Córdoba y Argentina de Rosario, o sea, el clásico. Era un lateral para Central Córdoba y el técnico de Argentino me empieza en empujar y me dice ‘siempre lo mismo con vos’”, explicó Pucheta en diálogo con LT8. Para el DT Salaito, el árbitro lo perjudicaba recurrentemente, una acusación que desmintió el propio colegiado: “En mi vida no lo dirigí. No lo conozco”.

El árbitro no quiere dirigir más

El resultado deportivo quedará en el olvido porque luego de la actitud del DT recibió la recomendación de terminar el encuentro por parte del club de zona norte, pero esa decisión derivó en la brutal agresión: “Vino toda la hinchada de Argentino a pegarme con golpes en la cabeza y la costilla. La gente de Central Córdoba me rescató”, contó Pucheta y remarcó que en cancha de 7 no es requisito contar con policías para el desarrollo pleno del juego.

Agresión CC Arg

La agresión fue tal que Pucheta fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde fue diagnosticado con traumatismos de cráneo y fracturas de costilla. Mientras que al entrenador lo detuvieron a pocas cuadras del lugar de la agresión

El árbitro realizó la denuncia, reconoció que “es la primera vez que me ocurre algo así” y fue tajante ante su futuro: “No quiero dirigir más”.

Qué dijo Argentino de Rosario

El club de la zona norte de Rosario resolvió abordar el tema de manera interna y no dio a conocer sanciones o acciones para con el entrenador involucrado.

Daniel Mariatti, presidente de la institución, explicó que las definiciones no se harán públicas, ya que hay que “encapsular” el problema y resolverlo porque está involucrada “una persona que dona su dinero”.

“La comunicación que debamos tener es interna en la institución. Es un entrenador que no cobra y colabora en un proyecto colectivo, no es una persona agresiva. Cometió un acto condenable”, señaló Mariatti en diálogo con Telefe Rosario.