La Capital | árbitro

Brutal paliza a un árbitro en las infantiles de la Rosarina de fútbol: "No quiero dirigir más"

El clásico de la categoría 2014 entre Central Córdoba y Argentino se vio empañado por la agresión del entrenador Salaito hacia el árbitro, Marcelo Pucheta

3 de diciembre 2025 · 16:56hs
Marcelo Pucheta

Marcelo Pucheta, el árbitro agredido en Central Córdoba - Argentino de Rosario por la Liga Rosarina

Lo que era una fiesta del fútbol infantil se transformó en escándalo. El enfrentamiento entre la categoría 2014 de Central Córdoba y Argentino terminó con una brutal paliza a Marcelo Pucheta, el árbitro del encuentro por parte del entrenador y algunos hinchas del Salaíto. “No quiero dirigir más”, dijo tras ser dado de alta.

La agresión salvaje se gestó minutos antes. El entrenador de Argentino de Rosario, del cual se preservó el nombre, se quejó del arbitraje de Pucheta a raíz de un lateral cobrado en favor de Central Córdoba, en un partido de la categoría 2014 por la Asociación Rosarina de Fútbol. Pero su reclamo no fue solo verbal, sino que pasó a empujones.

Pucheta, al ver la actitud del técnico, se dirigió al círculo central para apaciguar las aguas. En ese momento ingresó uno de los coordinadores de Argentino de Rosario y le pidió que finalice el encuentro ante el nerviosismo del DT de su institución.

Leer más: Confesó que sueña con jugar en Central pero el que fue a buscarlo es un grande del país venido a menos

Fue así como a los 15 minutos del segundo tiempo, con otros 15 por jugar, Pucheta hizo sonar el silbato y marcó el círculo central. El pitido fue el detonante para que el entrenador ingrese al campo de juego y golpee salvajemente al árbitro. Además, algunos de los simpatizantes del Salaíto siguieron al DT y también atacaron al joven hasta dejarlo inconsciente.

Violencia en el Gabino Sosa

Como una jornada más vestido de negro, Pucheta llegó al predio de Central Córdoba, lindero al estadio Gabino Sosa en barrio Tablada de zona de Rosario. Eran cerca de las 21 y los equipos categoría 2014, es decir, jugadores de 11 años, habían ingresado al campo de juego acompañados de pequeños de categorías menores. El partido era el cierre de la temporada y también significaba el último encuentro para estas categorías en cancha de 7.

“El viernes a la noche dirigí un partido entre Central Córdoba y Argentina de Rosario, o sea, el clásico. Era un lateral para Central Córdoba y el técnico de Argentino me empieza en empujar y me dice ‘siempre lo mismo con vos’”, explicó Pucheta en diálogo con LT8. Para el DT Salaito, el árbitro lo perjudicaba recurrentemente, una acusación que desmintió el propio colegiado: “En mi vida no lo dirigí. No lo conozco”.

El árbitro no quiere dirigir más

El resultado deportivo quedará en el olvido porque luego de la actitud del DT recibió la recomendación de terminar el encuentro por parte del club de zona norte, pero esa decisión derivó en la brutal agresión: “Vino toda la hinchada de Argentino a pegarme con golpes en la cabeza y la costilla. La gente de Central Córdoba me rescató”, contó Pucheta y remarcó que en cancha de 7 no es requisito contar con policías para el desarrollo pleno del juego.

Agresión CC Arg

La agresión fue tal que Pucheta fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde fue diagnosticado con traumatismos de cráneo y fracturas de costilla. Mientras que al entrenador lo detuvieron a pocas cuadras del lugar de la agresión

El árbitro realizó la denuncia, reconoció que es la primera vez que me ocurre algo así” y fue tajante ante su futuro: “No quiero dirigir más”.

Qué dijo Argentino de Rosario

El club de la zona norte de Rosario resolvió abordar el tema de manera interna y no dio a conocer sanciones o acciones para con el entrenador involucrado.

Daniel Mariatti, presidente de la institución, explicó que las definiciones no se harán públicas, ya que hay que “encapsular” el problema y resolverlo porque está involucrada “una persona que dona su dinero”.

“La comunicación que debamos tener es interna en la institución. Es un entrenador que no cobra y colabora en un proyecto colectivo, no es una persona agresiva. Cometió un acto condenable”, señaló Mariatti en diálogo con Telefe Rosario.

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Lo último

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica
La Región

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ovación
Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha
Ovación

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

La Ciudad
Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
La Ciudad

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel