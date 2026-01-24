La Capital | Ovación | Central

Central confirmado con una sorpresa: los primeros once de Almirón para el debut ante Belgrano

Central está listo para comenzar el Apertura enfrentando al Pirata en el Gigante de Arroyito, donde habrá nuevas luminarias.

24 de enero 2026 · 21:17hs
Alexis Soto será titular en Central ante Belgrano.

Alexis Soto será titular en Central ante Belgrano.

Central comenzará su camino oficial en 2026 esta noche de sábado, a las 22, ante Belgrano en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Será el debut del nuevo entrenador canalla Jorge Almirón, que tomó la posta del saliente Ariel Holan.

La sorpresa es el debut desde el inicio del defensor que llegó como refuerzo Alexis Soto. Además debutan Vicente Pizarro y Jeremías Ledesma.

El Profesor dejó la vara muy alta: ganó los dos clásicos, fue campeón de la Liga Profesional 2025 y solamente perdió dos partidos sobre 32 en las fases regulares de los torneos Apertura y el Clausura 2025.

Los once titulares canallas son: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Alexis Soto y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.

Leer más: Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

La formación confirmada de Central ante Belgrano

Jorge Almirón inicia su ciclo en forma oficial en Central

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Gastón Avila será esperado hasta último momento para ver si juega en el debut de Central ante Belgrano.

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

La reserva de Central se prepara para su debut en el Torneo Proyección.

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Santiago Segovia se saca la camiseta para festejar su único gol en primera, ahora se pondrá la 10 de Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

