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River abrochó a su séptimo refuerzo antes de recibir a Central el próximo domingo

El Millonario pagó una importante cifra por una de las jóvenes promesas de las inferiores de Vélez, con un volante de pasado en la selección argentina sub-20

31 de julio 2026 · 14:31hs
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Tobías Andrada

Tobías Andrada, surgido de Vélez, será el séptimo refuerzo de River.

River atraviesa un momento complicado bajo la conducción de Eduardo Coudet y acumula cuatro derrotas consecutivas, entre la final del Apertura ante Belgrano, la eliminación de Copa Argentina contra Aldosivi y las dos primeras fechas del Clausura. A días de enfrentar a Central, la dirigencia del Millonario abrochó un nuevo refuerzo.

El Chacho sumará a Tobías Andrada, mediocampista proveniente de Vélez, que fue una de las figuras de la selección argentina en el Mundial sub-20 de Chile en 2025. El volante ya realizó la revisión médica en Buenos Aires y firmará su contrato esta tarde.

El futbolista de 19 años, que fue titular en la victoria 1-0 del Fortín ante Instituto en la primera fecha, quedará a disposición del cuerpo técnico a partir de este viernes, quienes decidirán si lo mandan a la cancha ante el Canalla tras haber sufrido algunas bajas en el partido ante Gimnasia.

Andrada firmará su vínculo con River por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, luego de que el conjunto de Núñez acordó pagar alrededor de 7,5 millones de dólares a cambió del 80% de su pase.

Tobías Andrada disputó el Mundial sub-20 de 2025 con la selección argentina.

Tobías Andrada disputó el Mundial sub-20 de 2025 con la selección argentina.

Los refuerzos de River

El mediocampista surgido de Vélez se caracteriza por un estilo de juego de mucho despliegue, manejo de la pelota y posicionamiento ofensivo, aunque solamente anotó tres goles en 36 partidos con la camiseta del Fortín.

>> Leer más: Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

En tanto, Andrada llega a River para sumar alternativas en la mitad de la cancha, donde se destacan Aníbal Moreno (se recupera de una lesión), Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri (sufrió molestias frente a Gimnasia).

Por otro lado, el volante de 19 años se convirtió de esta manera en el séptimo refuerzo del Millonario en este mercado de pases, tras las incorporaciones del propio Arambarri, Nicolás Otamendi, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Ángel Correa.

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