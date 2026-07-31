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El ex Newell's casi lo saca a Boca de la Copa Sudamericana y el ex Central lo clasificó

Boca sufrió en Chile ante O'Higgins para pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, meta que logró por penales. Protagonismo de ex Newell's y Central

31 de julio 2026 · 00:46hs
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El arquero Brey y Lautaro Blanco son abrazados por sus compañeros

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El arquero Brey y Lautaro Blanco son abrazados por sus compañeros, asegurando la clasificación de Boca.

Boca consiguió en Chile lo que fue a buscar: el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero pudo quedar afuera, todo por culpa de un ex Newell's. Finalmente, el gol de la victoria que llegó por vía de los penales llegó en la zurda de un ex Central. Así, venció 4-3 desde los doce pasos, después de caer 1 a 0 en los 90 con O'Higgins.

El 1 a 0 en la ida, en La Bombonera, no lo había dejado para nada tranquilo al próximo rival de Newell's en el torneo Clausura, el domingo a las 17 en el Coloso. Es que la diferencia era demasiado exigua y O'Higgins lo aprovechó.

Y el que lo puso contra las cuerdas fue un delantero que disputaba su último partido en O'Higgins: Francisco González. Sí, Panchito recibió un rechazo de cabeza al medio de Figal y como venía la enganchó de zurda para someter a Alvaro Montero, a los 72'.

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De los 90 a los penales, con el ex Central

Panchito González no solo sería clave para poner a O'Higgins en carrera y dejar a Boca contra las cuerdas en la altura de Rancagua, sino que consumados los 90 minutos y el adicional, fue el primero en patear un penal y lo convirtió.

Ahí O'Higgins marró uno y Montero atajó otro, y cuando el pibe Aranda fue a definir en el cuarto penal se la picó al arquero, que sin moverse la retuvo.

El quinto lo convirtieron los chilenos y toda la presión quedó en Lautaro Blanco, pero el ex lateral zurdo canalla no le tembló el pulso y la acomodó a un rincón para la victoria xeneize.

Ahora lo espera un equipo sin historia internacional, como el Recoleta FC de Asunción. Claro que antes el domingo jugará contra Newell's, el miércoles siguiente completará el partido que no jugó en esta segunda fecha ante Estudiantes, luego volverá a la Bombonera y después empezará la llave de octavos de la Sudamericana en un trajín infernal.

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