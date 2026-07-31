La familia de Ivana Garcilazo reclama resarcimiento económico para ayudar a otras víctimas

La presentación extrajudicial alcanza a Rosario Central, la AFA y la aseguradora del evento. El abogado aclaró que no es una demanda contra el club y que el dinero será destinado a beneficencia

La familia de Ivana Garcilazo , la joven asesinada de un piedrazo tras el clásico entre Rosario Central y Newell's del 30 de septiembre de 2023, inició un reclamo administrativo extrajudicial para solicitar una reparación económica por los daños sufridos . La presentación fue realizada contra Rosario Central, en su carácter de organizador del espectáculo, y también alcanza a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la compañía aseguradora del evento.

La acción fue impulsada por el abogado querellante Marcos Cella y se tramita en paralelo a la causa penal que investiga el homicidio de la joven. Según aclaró el letrado, no se trata de una demanda contra el club de Arroyito, sino del mecanismo legal necesario para acceder a la aseguradora y a la AFA.

Cella remarcó que la familia mantiene una excelente relación con Rosario Central y descartó cualquier conflicto con la institución.

"No es una demanda. Es un reclamo administrativo extrajudicial que se interpone contra Central porque es el organizador del evento. La familia de Ivana está muy agradecida con Central, no hay nada contra Central. Es el mecanismo adecuado para llegar a la AFA y a la compañía de seguros" , explicó.

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El abogado recordó además que el club acompañó a la familia desde el primer momento con distintos homenajes y permanentes pedidos de justicia por el crimen de Ivana.

El destino del eventual resarcimiento

Cella también aseguró que la presentación no persigue un beneficio económico para la familia y adelantó cuál será el destino de un eventual acuerdo indemnizatorio.

"Todo, si se llega a algún acuerdo, va a ser destinado a beneficencia y a víctimas de la violencia en el deporte. Hay cero interés de parte de la familia, mucho menos contra Central, que es su segunda casa", sostuvo.

La acción busca una reparación económica por los daños ocasionados a la familia de la víctima y se desarrolla de manera independiente del expediente penal.

La causa por el crimen de Ivana

El reclamo extrajudicial avanza mientras continúa el proceso judicial contra los tres hombres acusados de participar del asesinato de Ivana Garcilazo.

La joven, de 32 años, fue asesinada el 30 de septiembre de 2023 cuando regresaba en motocicleta junto a su pareja tras el clásico rosarino que Rosario Central le ganó a Newell's.

Al llegar a la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, un grupo de personas arrojó piedras y baldosas contra una caravana de hinchas. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Ivana y le provocó la muerte.

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Por el hecho hay tres hombres imputados como coautores de homicidio agravado, quienes permanecen detenidos mientras avanza el proceso penal que deberá determinar sus responsabilidades en uno de los casos de violencia vinculada al fútbol que más conmocionó a Rosario en los últimos años.