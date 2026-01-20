La Capital | Ovación | Central

Central afrontará un debut ante Belgrano de Córdoba por novena vez en su historia

Los canallas se vieron las caras nueve veces frente al Pirata en el comienzo de un torneo y obtuvieron 4 triunfos, 3 empates y una derrota

Carlos Durhand

20 de enero 2026 · 06:20hs
Central venció a Belgrano 1 a 0 con gol de Damián Ledesma

Central venció a Belgrano 1 a 0 con gol de Damián Ledesma, la última vez que se enfrentaron en una primera fecha que fue en 2007.

Central comenzará a marcar su camino oficial de la temporada 2026 frente a Belgrano de Córdoba. El Pirata es el rival contra el que el Canalla debutó en un campeonato oficial del fútbol argentino en ocho oportunidades, partidos en los que obtuvo muy buenos resultados ya que ganó cuatro partidos, empató tres y perdió uno solo.

Ahora el equipo ahora conducido por Jorge Almirón tratará de prolongar esta racha el sábado en Arroyito, quedarse con los tres puntos en la primera fecha del certamen y de esta forma iniciar el Apertura de la mejor manera.

Leer más: Opinión: Central sumó cuatro refuerzos que no hubo necesidad de buscarlos en Google

La primera vez fue en 1973

En el Nacional 1973, campeonato en el cual Central terminó siendo campeón de la mano de Carlos Timoteo Griguol, fue la primera vez que se vio las caras contra Belgrano en una primera fecha.

Este cotejo se jugó en el estadio de Génova y Cordiviola el 5 de octubre de 1973 y la victoria fue para el equipo dueño de casa por 4 a 0.

Hubo dos goles de Daniel Aricó (uno olímpico y uno de penal), Rubén Rodríguez y Eduardo Solari.

Los de Arroyito salieron a la cancha con: Biasutto; Jorge González, Pascuttini, Daniel Killer y Burgos; Aimar, Solari y Poy; Bóveda, Rubén Rodríguez y Aricó.

Muchos estrenos seguidos de Central ante el Pirata

Pasaron 20 años para los debuten en un campeonato contra el Pirata de Alberdi. Pero tanto en la temporada 1993/94, como en la 1994/95 y en la de 1995/96, el fixture de la primera fecha marcó un enfrentamiento entre estos dos equipos.

En el Apertura 1993, el 12 de setiembre de ese año, cuando en el Gigante de Arroyito, el equipo conducido por Vicente Cantatore igualó 1 a 1. El tanto auriazul lo hizo el inolvidable Omar Palma, de penal.

Luego, el 27 de marzo de 1994, en el inicio del Clausura 1994, abrir el marcador en el actual Mario Kempes. El DT de Central fue Pedro Marchetta.

En el comienzo del Apertura 1994, los canallas dirigidos por Marchetta, le ganaron 1 a 0 a los Celestes en Génova y Cordiviola con festejo de Darío Scotto.

Belgrano y Central debían jugar en Córdoba en la primera fecha del Clausura 1995. Pero este encuentro se suspendió, por lo cual ambos equipos tuvieron su presentación en la segunda fecha del campeonato.

Después, tanto en el Apertura 1995 y el Clausura 1996, cuando se enfrentaron en el primer capítulo de ambos torneos, no hubo ni vencedores ni vencidos. En el segundo semestre de 1995 igualaron 0 a 0 en Rosario, en un partido donde el DT auriazul fue Néstor Manfredi, porque Ángel Tulio Zof estaba enojado con la dirigencia porque no le habían traído a Rubén Da Silva, algo que finalmente sucedió. Mientras que en primer semestre de 1996 empataron 1 a 1 en el Chateau Carreras (gol del Polillita Da Silva).

Los últimos dos antecedentes

Los últimos dos antecedentes en el debut de una competición fue en la temporada 2006/07 cuando se ganaron de locales. El 6 de agosto de 2006 (Apertura 2006) en el regreso de Cristian González al fútbol argentino luego de haber jugado tanto tiempo en el Europa, los canallas dirigidos por Néstor Gorosito perdieron 1 a 0. Para colmo el Kily fue expulsado por el árbitro Pablo Lunati.

Finalmente, el 11 de febrero de 2007 (Clausura 2007) los de Pipo Gorosito se impusieron 1 a 0 en el Gigante con tanto de Damián Ledesma, de cabeza.

