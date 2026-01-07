Catarata de refuerzos en Newell's: Michael Hoyos, la cuarta incorporación al hilo del miércoles En la jornada del miércoles el rojinegro presentó a cuatro refuerzos. Hoyos llega con carné de goleador. Con Gabriel Arias suman cinco las caras nuevas Por Lucas Vitantonio 7 de enero 2026 · 21:54hs

Promesa de goles. Michael Hoyos llegó a Newell's.

En un día frenético a pura presentación de jugadores, Newell's anunció en la noche del miércoles la llegada de Michael Hoyos, atacante que fue goleador de Independiente Del Valle ecuatoriano. Y se convirtió en el quinto pasajero rojinegro en arribar al Parque.

Newell's anunció que Michael Hoyos se convirtió en la noche de este miércoles en futbolista leproso. "Dicha incorporación se dio en condición de libre, luego de que finalizara su contrato profesional con Independiente del Valle semanas atrás. El vínculo entre el jugador y Newell’s se estableció por una temporada, hasta diciembre de 2026 y con posibilidad de extenderse por un año más, bajo la modalidad de meritocracia deportiva que viene aplicando la institución durante el presente mercado de pases, con la intención de priorizar el armado del plantel y el bienestar económico del club", destacó la entidad.

El jugador, nacido en California (Estados Unidos) el 2 de agosto de 1991, inició su formación futbolística en Estudiantes de La Plata, pasó por el fútbol griego durante una temporada y regresó al país para vestir las camisetas de Sarmiento, Santamarina y Boca Unidos hasta el año 2017 cuando pasó al fútbol ecuatoriano. Allí jugó en Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle, donde viene de ser campeón y el goleador del equipo con 19 goles y 4 asistencias en 44 encuentros disputados.

¡Bienvenido! https://t.co/KE3sjQJEfB pic.twitter.com/Si5rhiookf — Newell’s Old Boys (@Newells) January 8, 2026 Este miércoles fueron confirmados sucesivamente como refuerzos leprosos el extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea, el atacante Walter Núñez y, a última hora, el delantero Michael Hoyos, procedente de Independiente Del Valle de Ecuador.

Este miércoles fueron confirmados sucesivamente como refuerzos leprosos el extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea, el atacante Walter Núñez y, a última hora, el delantero Michael Hoyos, procedente de Independiente Del Valle de Ecuador. A la lista de recién llegados se suma el arquero Gabriel Arias, procedente de Racing.