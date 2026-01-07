La Capital | Ovación | Newell's

Catarata de refuerzos en Newell's: Michael Hoyos, la cuarta incorporación al hilo del miércoles

En la jornada del miércoles el rojinegro presentó a cuatro refuerzos. Hoyos llega con carné de goleador. Con Gabriel Arias suman cinco las caras nuevas

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

7 de enero 2026 · 21:54hs
Promesa de goles. Michael Hoyos llegó a Newells.

Promesa de goles. Michael Hoyos llegó a Newell's.

En un día frenético a pura presentación de jugadores, Newell's anunció en la noche del miércoles la llegada de Michael Hoyos, atacante que fue goleador de Independiente Del Valle ecuatoriano. Y se convirtió en el quinto pasajero rojinegro en arribar al Parque.

Newell's anunció que Michael Hoyos se convirtió en la noche de este miércoles en futbolista leproso. "Dicha incorporación se dio en condición de libre, luego de que finalizara su contrato profesional con Independiente del Valle semanas atrás. El vínculo entre el jugador y Newell’s se estableció por una temporada, hasta diciembre de 2026 y con posibilidad de extenderse por un año más, bajo la modalidad de meritocracia deportiva que viene aplicando la institución durante el presente mercado de pases, con la intención de priorizar el armado del plantel y el bienestar económico del club", destacó la entidad.

El jugador, nacido en California (Estados Unidos) el 2 de agosto de 1991, inició su formación futbolística en Estudiantes de La Plata, pasó por el fútbol griego durante una temporada y regresó al país para vestir las camisetas de Sarmiento, Santamarina y Boca Unidos hasta el año 2017 cuando pasó al fútbol ecuatoriano. Allí jugó en Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle, donde viene de ser campeón y el goleador del equipo con 19 goles y 4 asistencias en 44 encuentros disputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2009061445997351126&partner=&hide_thread=false

Este miércoles fueron confirmados sucesivamente como refuerzos leprosos el extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea, el atacante Walter Núñez y, a última hora, el delantero Michael Hoyos, procedente de Independiente Del Valle de Ecuador.

>> Leer más: Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2009055120340996280&partner=&hide_thread=false

Michael Hoyos y el gran salto en Ecuador

Luego en Ecuador lució las camisetas de Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria y su último paso fue en Independiente del Valle, donde tuvo un gran desempeño.

A la lista de recién llegados se suma el arquero Gabriel Arias, procedente de Racing.

Noticias relacionadas
La dupla Orsi-Gómez contará con nuevas caras en Newells a partir de este miércoles.

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

El ping pong histórico sobre gustos y sueños de un joven Lionel Messi

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años

Messi brindó detalles sobre su salida de Newells y su tratamiento de hormonas.

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Newells suma a Franco García y Walter Núñez, que llegan de jugar en San Martín (T) y Montevideo City Torque.

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Lo último

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

La víctima tenía unos 30 años y vecinos afirmaron que no llevaba casco. El accidente se produjo poco después de las 17 en Donado y Morrison

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
La Ciudad

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se alzó con 1.800 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se alzó con 1.800 millones de pesos

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Ovación
Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Policiales
Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

La Ciudad
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
La Ciudad

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María
Política

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

En un año complicado, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir el 30 % del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir el 30 % del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton