La Capital | Economía

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

El Ipec informó que las ventas al exterior llegaron a u$s 14.150 millones. El complejo sojero domina en todos los rubros. India, China y Brasil fueron los principales destinos. Los envíos crecen en volumen pero bajan en valor

8 de enero 2026 · 21:56hs
Embarques. Más del 77% de las exportaciones santafesinas son manufacturas de origen agropecuario.

Embarques. Más del 77% de las exportaciones santafesinas son manufacturas de origen agropecuario.

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe aumentaron a 4,6 %, a u$s 14.150 millones en once meses de 2025, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

A un mes del cierre anual, la provincia apunta a experimentar su tercer año de crecimiento exportador, aunque lejos todavía del récord de 2022, cuando se colocaron en el exterior productos por unos u$s 19 mil millones.

El 77,2 % de las ventas se concentró en las manufacturas agropecuarias, con preponderancia del complejo sojero. Este cluster también dominó las exportaciones primarias (grano) e industriales (biodiesel).

Los tres principales destinos de exportación son, en orden de magnitud, India, China y Brasil. Mientras los mercados de Oriente se concentran en derivados de soja, el gigante sudamericano ofrece mayor diversificación, ya que compra autos, trigo y quesos, entre otras cosas.

Más volumen, menos valor

Los volúmenes exportados desde la provincia, medidos en toneladas, presentaron una suba de 10,5 %, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, cayeron 5,3 % interanual.

Se exportaron productos primarios por u$s 1.725,4 millones, 35,9 % más que en el período enero - noviembre de 2024. Las cantidades subieron 38,2 % y los precios bajaron 1,7 %. En tanto, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 1,2 % a u$s 10.916,8 millones, producto de un crecimiento de 5,1 % en el volumen contra una disminución de 3,7 % en los valores.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Industrial, se registró un incremento de 2,7 % hasta llegar a u$s 1.381,1 millones. En sentido inverso a los otros rubros, cayeron 7,2 % las toneladas vendidas al exterior pero su cotización subió 10,7 %. El valor exportado de combustibles y energía fue de u$s 126,6 millones, reflejando una variación interanual positiva de 0,4 %.

El 77,2 % de las ventas santafesinas al exterior es de manufacturas agropecuarias, encabezadas por el complejo oleaginoso. Le siguen los productos primarios (12,2 %), fundamentalmente granos, y los industriales (9,8 %), con el biodiesel a la cabeza. Los combustibles, principalmente naftas, participan solo con el 0,9 %.

Destino Brics

India fue el principal destino de exportación, con una participación de 15,3 % sobre el total de las ventas externas, y un aumento de 43,1 % interanual. China ocupó el segundo lugar, concentrando el 9,1 % de los envíos. Las exportaciones a este destino crecieron 22,9 %.

En tercer lugar se ubicó Brasil, con una participación del 8,5 % del total. Las ventas a este país disminuyeron 1,2 % respecto del mismo período de 2024.

Los primeros cinco destinos de exportación se completaron con Vietnam, que registró una baja de 23,7 %, y Chile, cuya variación positiva fue de 2,6 % en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Perú, Países Bajos, Ecuador, Indonesia, y Arabia Saudita.

A India se exportó principalmente por aceite de soja, cueros y pieles curtidos de bovino y lecitinas. A China fueron porotos de soja y carne bovina. A Brasil autos, mozzarella, trigo y morcajo. Vietnam se llevó harinas y “pellets” de soja y Chile aceite de girasol y queso de pasta semidura.

Noticias relacionadas
La meta de inflación anual proyectada en el presupuesto 2026 podría alcanzarse a mitad de año.

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

En 2025 se fabricaron 490.876 autos. La producción bajó por segundo año consecutivo. El futuro de la industria en crisis.

La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

El Banco Central acordó un Repo para asegurar el pago de vencimientos de deuda.

El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor
Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Ovación
Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere
OVACIÓN

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Policiales
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!
Información General

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Información General

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió
Policiales

Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899