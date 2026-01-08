Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

El Ipec informó que las ventas al exterior llegaron a u$s 14.150 millones. El complejo sojero domina en todos los rubros. India, China y Brasil fueron los principales destinos. Los envíos crecen en volumen pero bajan en valor

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe aumentaron a 4,6 %, a u$s 14.150 millones en once meses de 2025, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

A un mes del cierre anual, la provincia apunta a experimentar su tercer año de crecimiento exportador, aunque lejos todavía del récord de 2022, cuando se colocaron en el exterior productos por unos u$s 19 mil millones.

El 77,2 % de las ventas se concentró en las manufacturas agropecuarias, con preponderancia del complejo sojero. Este cluster también dominó las exportaciones primarias (grano) e industriales (biodiesel).

Los tres principales destinos de exportación son, en orden de magnitud, India, China y Brasil. Mientras los mercados de Oriente se concentran en derivados de soja, el gigante sudamericano ofrece mayor diversificación, ya que compra autos, trigo y quesos, entre otras cosas.

Más volumen, menos valor

Los volúmenes exportados desde la provincia, medidos en toneladas, presentaron una suba de 10,5 %, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, cayeron 5,3 % interanual.

Se exportaron productos primarios por u$s 1.725,4 millones, 35,9 % más que en el período enero - noviembre de 2024. Las cantidades subieron 38,2 % y los precios bajaron 1,7 %. En tanto, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 1,2 % a u$s 10.916,8 millones, producto de un crecimiento de 5,1 % en el volumen contra una disminución de 3,7 % en los valores.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Industrial, se registró un incremento de 2,7 % hasta llegar a u$s 1.381,1 millones. En sentido inverso a los otros rubros, cayeron 7,2 % las toneladas vendidas al exterior pero su cotización subió 10,7 %. El valor exportado de combustibles y energía fue de u$s 126,6 millones, reflejando una variación interanual positiva de 0,4 %.

El 77,2 % de las ventas santafesinas al exterior es de manufacturas agropecuarias, encabezadas por el complejo oleaginoso. Le siguen los productos primarios (12,2 %), fundamentalmente granos, y los industriales (9,8 %), con el biodiesel a la cabeza. Los combustibles, principalmente naftas, participan solo con el 0,9 %.

Destino Brics

India fue el principal destino de exportación, con una participación de 15,3 % sobre el total de las ventas externas, y un aumento de 43,1 % interanual. China ocupó el segundo lugar, concentrando el 9,1 % de los envíos. Las exportaciones a este destino crecieron 22,9 %.

En tercer lugar se ubicó Brasil, con una participación del 8,5 % del total. Las ventas a este país disminuyeron 1,2 % respecto del mismo período de 2024.

Los primeros cinco destinos de exportación se completaron con Vietnam, que registró una baja de 23,7 %, y Chile, cuya variación positiva fue de 2,6 % en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Perú, Países Bajos, Ecuador, Indonesia, y Arabia Saudita.

A India se exportó principalmente por aceite de soja, cueros y pieles curtidos de bovino y lecitinas. A China fueron porotos de soja y carne bovina. A Brasil autos, mozzarella, trigo y morcajo. Vietnam se llevó harinas y “pellets” de soja y Chile aceite de girasol y queso de pasta semidura.