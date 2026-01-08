Adiós a Ángel Coerezza, un icónico árbitro argentino que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Dirigió dos campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos de Montreal. Se destacó por su inteligencia y sensibilidad para interpretar el reglamento.

Ángel Norberto Coerezza, un histórico árbitro del fútbol argentino, murió este miércoles a los 92 años. Además de dirigir en dos campeonatos mundiales, incluido el de Argentina 78, Coerezza fue el juez en varios partidos claves en la historia deportiva de Rosario Central.

Coerezza fue árbitro de Primera División entre 1957 y 1978 y tuvo una destacada proyección internacional. En el Mundial de México 1970 dirigió el recordado cruce entre Inglaterra y Alemania y fue juez de línea en la final que Brasil le ganó a Italia.

Además, participó en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y en el Mundial de Argentina 1978, donde estuvo a cargo del partido inaugural.

Su estilo se destacó por el equilibrio, la buena lectura del reglamento y una presencia serena que imponía respeto sin necesidad de gestos grandilocuentes. En una época donde arbitrar exigía carácter duro, Coerezza aunó inteligencia y sensibilidad para ejercer el control del juego en la cancha.

Director de la Escuela de Árbitros

Entre 1979 y 1989 se desempeñó como Director de la Escuela de Árbitros de la AFA, donde influyó de manera decisiva en la formación de varias generaciones de jueces. Allí no solo transmitió el reglamento, sino una forma de pensar el arbitraje: interpretar el juego, entender los contextos y asumir cada decisión con responsabilidad.

Entre 1995 y 2002, estuvo al frente del predio de la AFA en Ezeiza. Y entre 2010 y 2017 regresó como Mentor en la Dirección Nacional de Arbitraje, reafirmando su perfil docente y su compromiso permanente con el crecimiento del arbitraje argentino.

La Asociación Argentina de Árbitros lo despidió con un mensaje que resume su recorrido: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Don Ángel Norberto Coerezza (92), emblema del arbitraje argentino. Mundialista, olímpico y formador incansable. Enorme legado humano y profesional. QEPD”.

Ángel Coerezza y Central

Los hinchas de Central más veteranos lo recuerdan bien. Es que Coerezza fue el árbitro de la final del Campeonato Nacional de 1970 entre el Canalla y Boca, en la cancha de River. El equipo auriazul ganaba 1 a 0 y hubo una invasión de hinchas xeneizes en la cancha, pero Coerezza tomó una polémica decisión: resolvió que el partido continuara.

Después de ese episodio, Boca empató y luego, en tiempo suplementario, dio vuelta el resultado. Ganó 2 a 1 y los jugadores de Central siempre sostuvieron que Coerezza inclinó el partido a favor de los xeneizes. Aquella fue la primera vez que Central llegaba a una final en el fútbol argentino.

Otros dos partidos marcados en la historia

Al año siguiente, Coerezza dirigió el clásico entre Central y Newell's en el Monumental por el Campeonato Nacional, en el que el Canalla ganó 1 a 0 con el gol de palomita de Aldo Pedro Poy, un hito en la historia del equipo de Arroyito. Con el triunfo, Central se clasificó a la final, en la que vencería a San Lorenzo y ganaría su primer título en el profesionalismo. Ese día, sin embargo, el arbitraje fue impecable y nadie se quejó de Coerezza.

En 1973, Coerezza fue el árbitro del choque entre Central y San Lorenzo por el cuadrangular final del Campeonato Nacional del que también participaron River y Atlanta. El partido terminó 1 a 1 y la igualdad le permitió al Canalla sumar su segundo título. Pero, otra vez, el arbitraje de Coerezza pasó desapercibido por su corrección.