Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

El delantero llega libre y, tras caerse la negociación con Huracán, aceptó la propuesta del Parque Independencia con un contrato por tres años

Después de un miércoles frenético en el que Newell's anunció la llegada de cuatro refuerzos, el club del Parque Independencia sumó otra incorporación: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra.

Newell's finalmente le ganó la pulseada a Huracán, al ofrecerle un contrato de tres años y la compra de parte del pase. De esta manera, la dupla Orsi-Gómez contará con un atacante para reforzar el equipo.

Cóccaro llega libre después de pasar por el Montreal, en la MLS, y posteriormente por el Atlas de México. El centrodelantero había quedado con el pase en su poder y comenzó las negociaciones con Huracán pero, cuando parecía que el delantero iba a regresar al club de Parque Patricios, finalmente eligió mudarse al Parque Independencia.

Newell's ya había anunciado en la noche del miércoles la incorporación de Michael Hoyos en condición de libre, hasta diciembre de 2026 y con la posibilidad de extenderse por un año más.

Más temprano el club rojinegro ya había confirmado como refuerzos el extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea y el atacante Walter Núñez.