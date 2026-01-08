Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

El equipo del Cuti Romero atraviesa un crítico momento con cuestionamientos de los hinchas y en polémico episodio con su entrenador

El Tottenham del Cuti Romero atraviesa un momento crítico esta temporada y los hinchas perdieron la paciencia ante los malos resultados en la Premier League . A pesar de haber sido campeones de la Europa League a mediados de 2025, el cambio de entrenador dejó fuertes cuestionamientos y el equipo no levanta cabeza .

La derrota 3-2 ante Bournemouth como visitante este miércoles agrandó aún más los problemas de los Spurs , ya que no solamente cortaron la racha de once encuentros sin victorias de los locales, sino que además quedaron en la 14º posición del campeonato.

Llovido sobre mojado, la crisis del conjunto londinense tiene fuertes tensiones entre el equipo, los hinchas, el cuerpo técnico y los dirigentes, más aún después del insólito episodio protagonizado por su DT, Thomas Frank .

Como si fuera poco el crítico momento que atraviesa el club, a toda esta situación se le sumó la fuerte polémica vinculada a Frank , debido a que el entrenador fue fotografiado tomando un café con un vaso del Arsenal , eterno rival de Tottenham, durante la derrota frente a Bournemouth.

Thomas Frank photographed drinking from an Arsenal-branded cup at Bournemouth.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un escándalo que, no solamente se convirtió en un gran meme en Inglaterra, sino que se adueñó de la atención de los medios ingleses, que inmediatamente le consultaron al DT por la situación.

“Definitivamente no me di cuenta. Sería una estupidez de mi parte usarla sabiendo lo que tenía. Es triste que en el fútbol se me pregunte por esto. Nunca haría algo tan tonto. Si tenemos que preocuparnos por una taza con el logo de otro club, vamos por el camino equivocado”, afirmó Frank ante la prensa, en un video difundido por Sky Sports.

Al respecto, el entrenador justificó: “Ellos -Arsenal- estuvieron en este vestuario en el partido anterior al nuestro. Es normal que tome una taza de espresso. Hago eso siempre una hora antes de cada partido”.

Thomas Frank addresses why he was drinking out of an Arsenal cup before Bournemouth vs Spurs

La explosión del Cuti Romero

Por otro lado, el escándalo que protagoniza Tottenham tuvo otro episodio de polémica, cuando Cuti Romero, capitán del equipo, realizó un posteo de pedido de disculpas para los hinchas con serias acusaciones contra la dirigencia.

“Mis disculpas a todos los fans, ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, expresó el argentino

En la misma línea, el defensor aseveró: “En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien”.

Una publicación compartida por Cristian Romero (@cutiromero2)

En relación al posteo del capitán del equipo, Frank expresó: “Creo que después de que -Romero- se convirtiera en capitán ha hecho muchas cosas buenas. Lo dije cuando lo nombré capitán que, aunque es un jugador experimentado, ha intentado mucho, todavía es un líder joven. Cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente”.