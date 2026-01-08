Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

El volante llegó al equipo brasileño en febrero de 2024 y nunca rindió. En 2025 jugó a préstamo en otro club que se fue al descenso

Juan Sforza no seguirá en Vasco Da Gama y surge la posibilidad de que vuelva a Newell's a raíz de la deuda del club brasileño.

Aunque el entrenador de San Lorenzo pidió que lo contrataran, este jueves cobró fuerza la posibilidad de que el rosarino Juan Sforza vuelva a Newell's . Vasco Da Gama nunca terminó de pagarlo y además la comisión técnica ya dijo que quiere negociarlo.

Sforza se formó en la cantera rojinegra. En febrero de 2024 fue transferido al equipo carioca en unos 5 millones de dólares. En la transferencia se estableció además un 20 por ciento de plusvalía en el caso de que Vasco Da Gama lo transfiriera por una cifra mayor.

Eso nunca pasó, y, en cambio, sucedieron otras cosas: el club brasileño todavía le debe mucho dinero a Newell's por el pase y además ya no tiene en cuenta al jugador, del que claramente pretende desprenderse.

El técnico de San Lorenzo lo quiere

Frente a esta decisión de Vasco Da Gama, San Lorenzo se mostró interesado en el volante. Es que su técnico, Damián Ayude, le dijo a los directivos azulgranas que lo quiere en el equipo.

Sin embargo, la deuda del equipo de Río de Janeiro con Newell's podría abrir la puerta al regreso del volante al Parque. Desde que se supo que la comisión técnica de Vasco Da Gama lo declaró transferible, la posibilidad del regreso creció exponencialmente.

Sforza, flojo en Brasil

A Sforza no le fue bien en Brasil. En 2024 hizo apenas un gol y dio una asistencia en 30 partidos. En 2025 fue cedido a préstamo a Juventude, un equipo de Río Grande do Sul que se fue al descenso en Brasil. En todo el año solo una vez pudo completar los 90 minutos de un partido.

En Río de Janeiro, este mismo jueves se habló insistentemente con la posibilidad de que Sforza vuelva al club donde se formó. En Rosario, en tanto, las redes mostraron la división entre los hinchas de Newell's que lo ven como una oportunidad y quienes directamente no quieren que vuelva.

Más allá de los rumores, por ahora no se sabe que Newell's se haya contactado con Vasco Da Gama y lo único concreto es que en el club brasileño ya no lo quieren.