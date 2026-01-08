La Capital | Ovación | Newell's

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

El volante llegó al equipo brasileño en febrero de 2024 y nunca rindió. En 2025 jugó a préstamo en otro club que se fue al descenso

8 de enero 2026 · 18:00hs
Juan Sforza no seguirá en Vasco Da Gama y surge la posibilidad de que vuelva a Newells a raíz de la deuda del club brasileño.

Juan Sforza no seguirá en Vasco Da Gama y surge la posibilidad de que vuelva a Newell's a raíz de la deuda del club brasileño.

Aunque el entrenador de San Lorenzo pidió que lo contrataran, este jueves cobró fuerza la posibilidad de que el rosarino Juan Sforza vuelva a Newell's. Vasco Da Gama nunca terminó de pagarlo y además la comisión técnica ya dijo que quiere negociarlo.

Sforza se formó en la cantera rojinegra. En febrero de 2024 fue transferido al equipo carioca en unos 5 millones de dólares. En la transferencia se estableció además un 20 por ciento de plusvalía en el caso de que Vasco Da Gama lo transfiriera por una cifra mayor.

Eso nunca pasó, y, en cambio, sucedieron otras cosas: el club brasileño todavía le debe mucho dinero a Newell's por el pase y además ya no tiene en cuenta al jugador, del que claramente pretende desprenderse.

Leer más: Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

El técnico de San Lorenzo lo quiere

Frente a esta decisión de Vasco Da Gama, San Lorenzo se mostró interesado en el volante. Es que su técnico, Damián Ayude, le dijo a los directivos azulgranas que lo quiere en el equipo.

Sin embargo, la deuda del equipo de Río de Janeiro con Newell's podría abrir la puerta al regreso del volante al Parque. Desde que se supo que la comisión técnica de Vasco Da Gama lo declaró transferible, la posibilidad del regreso creció exponencialmente.

Sforza, flojo en Brasil

A Sforza no le fue bien en Brasil. En 2024 hizo apenas un gol y dio una asistencia en 30 partidos. En 2025 fue cedido a préstamo a Juventude, un equipo de Río Grande do Sul que se fue al descenso en Brasil. En todo el año solo una vez pudo completar los 90 minutos de un partido.

Leer más: Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

En Río de Janeiro, este mismo jueves se habló insistentemente con la posibilidad de que Sforza vuelva al club donde se formó. En Rosario, en tanto, las redes mostraron la división entre los hinchas de Newell's que lo ven como una oportunidad y quienes directamente no quieren que vuelva.

Más allá de los rumores, por ahora no se sabe que Newell's se haya contactado con Vasco Da Gama y lo único concreto es que en el club brasileño ya no lo quieren.

Noticias relacionadas
Ángel Coerezza fue el árbitro en al menos tres partidos históricos para Central, entre 1970 y 1973.

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Valentino Acuña es una de las promesas de Newells y es seguido de cerca por un equipo italiano.

Atención Newell's: un equipo europeo viene a la carga por Valentino Acuña

Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Newells, da las indicaciones durante una de las prácticas en Bella Vista.

Newell's: con la presencia de Hoyos, arrancaron las prácticas más intensas en Bella Vista

Gabriel Arias, Michael Hoyos, Walter Núñez. Franco García y Nicolás Goitea son los cinco refuerzos que llegaron Newells hasta el momento.

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Lo último

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre por jóvenes que lo conocían. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este
Información General

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Ovación
Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave
OVACIÓN

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Policiales
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

La Ciudad
Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida
La Ciudad

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Información General

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo