Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

El caso se registró en Las Toscas, al norte de la provincia. Desde el Ministerio de Salud recordaron los cuidados para evitar contagios

8 de enero 2026 · 20:04hs
 Las ratas son los principales reservorios, ya que eliminan la bacteria a través de la orina

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó un caso fatal de leptospirosis. Se trata de un joven de 29 años con domicilio en la ciudad de Las Toscas, en el norte provincial.

Según se detalló, el paciente comenzó con síntomas el 29 de diciembre, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares y abdominales, además de náuseas y vómitos.

El 31 de diciembre realizó una consulta en el Samco local y, ante el agravamiento del cuadro, el 2 de enero fue internado en el Hospital Central de Reconquista, donde finalmente falleció el martes pasado.

Durante el proceso de atención se tomaron muestras que fueron derivadas al Laboratorio Central de Santa Fe, donde este jueves se confirmó el resultado positivo para leptospirosis.

Ante la sospecha inicial del caso, desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se comenzó a trabajar de manera articulada con el área de Zoonosis, la Región de Salud-Nodo Reconquista y la Municipalidad de Las Toscas, con el objetivo de avanzar en el diagnóstico de la situación ambiental y definir las acciones preventivas correspondientes en la localidad.

En cuanto a la situación epidemiológica provincial, durante el año 2025 se confirmaron 24 casos de leptospirosis en Santa Fe, de los cuales cinco personas fallecieron: dos en el departamento Belgrano, una en San Martín, una en el departamento Rosario y el joven de Las Toscas, departamento General Obligado, que por la fecha de inicio de síntomas fue incluido dentro de este período.

Qué es la leptospirosis y cómo se previene

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a animales como a humanos. Es causada por la bacteria leptospira, un microorganismo con forma de espiral del cual existen diversas especies. Las ratas son los principales reservorios, ya que eliminan la bacteria a través de la orina, contaminando el ambiente. También pueden verse afectados animales domésticos como perros, bovinos, porcinos y equinos.

Tienen mayor riesgo de enfermarse las personas que estuvieron en zonas inundadas o que, por actividades recreativas o laborales, se sumergen en agua de arroyos, lagunas, zanjas o aguas estancadas. El contagio puede producirse por contacto de la piel o las mucosas con barro, suelos y materiales húmedos, como escombros o basura, contaminados con orina de animales.

Por este motivo, desde Salud recomiendan evitar la inmersión en aguas estancadas, no caminar descalzo en barro, charcos o pantanos, mantener patios y terrenos libres de basura, escombros y leña, y controlar la presencia de roedores en viviendas y alrededores.

En relación a los síntomas, la leptospirosis suele presentarse con un cuadro similar a una gripe, que incluye fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En algunos casos, puede evolucionar hacia formas graves, con compromiso respiratorio, digestivo o neurológico.

Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades sanitarias insisten en la consulta inmediata en el centro de salud u hospital más cercano, ya que la detección y el tratamiento precoz son claves para evitar complicaciones.

