Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un entrenador lo pidió y su actual club quiere negociarlo, aunque todavía no terminó de pagar el 80% del pase al equipo del Parque

El mercado de pases de verano en el fútbol está desbocado, aunque por ahora hay más amagues que hechos concretos. La novedad que surge ahora es el interés de un grande del fútbol argentino por un ex- Newell's que está en Brasil y no atraviesa un buen momento.

El jugador en cuestión es Juan Sforza, que actualmente está en Vasco da Gama. El volante que se formó en la cantera rojinegra estuvo cedido a préstamo en Juventude, uno de los equipos que perdió la categoría en 2025 en el Brasileirao.

Sforza jugó muy poco durante la última temporada y de hecho solo una vez pudo completar los 90 minutos de un partido.

En Brasil afirman que la comisión técnica de Vasco da Gama ya tomó la decisión de escuchar ofertas por Sforza porque su intención es desprenderse del futbolista rosarino.

Sforza en Vasco da Gama

Vasco de Gama le compró a Newell's el 80 por ciento de la ficha del jugador a principios de 2024, aunque todavía no terminó de pagarlo. Durante su primera temporada en Brasil, el rosarino jugó 30 partidos, marcó apenas un gol y dio una asistencia.

Ahora, según informan medios porteños, hay un club argentino interesado en contratarlo. Se trata de San Lorenzo, cuyo entrenador, Damián Ayude, lo pidió expresamente.

Leer más: Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Si se tiene en cuenta la intención de Vasco da Gama de desprenderse del futbolista, la intención de Ayude de contar con él podría verse favorecida, aunque lo que juega en contra en una posible negociación es la situación económica e institucional de San Lorenzo, que está en crisis.