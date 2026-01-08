"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Se acercan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Rosario se va preparando para vivir la competencia deportiva. En la previa del evento, que tendrá como una de sus sedes a Rosario, el streaming Brindis TV preparó una transmisión en vivo desde La Florida que combinará el verano rosarino, el deporte y el entretenimiento a orillas del Paraná.
"Playa Olímpica", la edición especial de verano de Brindis TV, comenzará este jueves 8 de enero y se extenderá hasta el 17 de febrero. Las transmisiones tomarán lugar de jueves a sábado de 17 a 19 y la conducción queda a cargo de tres figuras locales del mundo deportivo: Pato Filippini, Matias Villagra y Elu Glaria.
Deportes, juegos y verano en la transmisión de Brindis TV desde La Florida
El programa de entretenimiento que se transmitirá desde La Florida tendrá charlas distendidas, entrevistas y desafíos lúdicos, tomando como disparador las distintas actividades deportivas que se desarrollan durante el verano en el predio, como la Copa Tricentenario Futbol Playa, el Open de Tejo, el Vóley de playa y el Panamericano Beach Handball, entre otras.
Habrá conversaciones con deportistas, ex deportistas y referentes de distintas disciplinas, con el foco en las historias, experiencias y el disfrute del deporte y sin caer en el análisis técnico.
Con el objetivo de poner en valor el espíritu olímpico en la antesala de los Juegos Suramericanos Rosario 2026, habrá juegos playeros, retos y participación del público. La transmisión se puede seguir desde el canal de YouTube de Brindis TV.
Fixture de Fútbol Playa en La Florida
Hasta el 11 de enero se desarrolla a orillas del Paraná la Copa Tricentenario de Futbol Playa, tanto masculina como femenina. El cronograma es el siguiente:
8 de enero:
- 16.00: Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino
- 17.30: Nacional (URU) vs. Boca Juniors - Femenino
- 19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Terremoto (URU) - Masculino
9 de enero:
- 16.00: Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino
- 17.30: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino
- 19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino
10 de enero:
- 16.00: Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino
- 17:30 Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino
- 19:00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino
11 de enero:
- 09.30: Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino
- 11.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino
- 12.30: Premiación
Otras disciplinas
Básquet 3x3
13 al 16 de enero: competencia y partidos participativos.
Wushu Kung Fu
17 y 18 de enero: competencia y exhibición participativa – torneo local.
Ajedrez
17 de enero: exhibición participativa.
Vóley Playa
22 al 25 de enero: competencia del Circuito Argentino.
Tenis de Mesa
30 de enero: exhibición participativa.
Handball Playa
31 de enero y 1 de febrero: Copa Cuna de la Bandera.
Tejo
6 y 7 de febrero: competencia – torneo local.
Handball Playa
14 al 17 de febrero: Torneo Panamericano. Evento internacional con selecciones y equipos del continente, uno de los hitos centrales de la Playa Olímpica.
En las aguas del río Paraná
Canotaje: 30 y 31 de enero.
SUP (Stand Up Paddle): 26 al 30 de enero- Campus de entrenamiento de la preselección nacional. 31 de enero y 1 de febrero: curso de juzgamiento.
Remo: 7 de febrero - 1ª fecha promocional.
Kayak Polo: 1° de febrero.