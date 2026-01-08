"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

En la antesala de la competencia deportiva que tendrá como sede a Rosario, el streaming local preparó una transmisión especial a orillas del Paraná que combinará verano, juegos y deportes

Con la conducción de Elu Glaria, Pato Filippini y Matias Villagra, Brindis TV realizará una transmisión especial desde La Florida

Se acercan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Rosario se va preparando para vivir la competencia deportiva. En la previa del evento, que tendrá como una de sus sedes a Rosario , el streaming Brindis TV preparó una transmisión en vivo desde La Florida que combinará el verano rosarino, el deporte y el entretenimiento a orillas del Paraná.

"Playa Olímpica", la edición especial de verano de Brindis TV , comenzará este jueves 8 de enero y se extenderá hasta el 17 de febrero. Las transmisiones tomarán lugar de jueves a sábado de 17 a 19 y la conducción queda a cargo de tres figuras locales del mundo deportivo: Pato Filippini, Matias Villagra y Elu Glaria.

El programa de entretenimiento que se transmitirá desde La Florida tendrá charlas distendidas, entrevistas y desafíos lúdicos, tomando como disparador las distintas actividades deportivas que se desarrollan durante el verano en el predio, como la Copa Tricentenario Futbol Playa, el Open de Tejo, el Vóley de playa y el Panamericano Beach Handball , entre otras.

Embed - #PLAYAOLÍMPICASTREAM con Pato Filippini, Mati Villagra y Elu Glaria | EN VIVO por #BrindisTV

Habrá conversaciones con deportistas, ex deportistas y referentes de distintas disciplinas , con el foco en las historias, experiencias y el disfrute del deporte y sin caer en el análisis técnico.

Embed View this post on Instagram A post shared by Brindis Tv (@brindistv_)

Con el objetivo de poner en valor el espíritu olímpico en la antesala de los Juegos Suramericanos Rosario 2026, habrá juegos playeros, retos y participación del público. La transmisión se puede seguir desde el canal de YouTube de Brindis TV.

>> Leer más: Verano en Rosario: arranca la Playa Olímpica en La Florida con la Copa Tricentenario de fútbol playa

Fixture de Fútbol Playa en La Florida

Hasta el 11 de enero se desarrolla a orillas del Paraná la Copa Tricentenario de Futbol Playa, tanto masculina como femenina. El cronograma es el siguiente:

8 de enero:

16.00: Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino

17.30: Nacional (URU) vs. Boca Juniors - Femenino

19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Terremoto (URU) - Masculino

9 de enero:

16.00: Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino

17.30: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino

19.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

10 de enero:

16.00: Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almargro - Masculino

17:30 Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino

19:00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino

11 de enero:

09.30: Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino

11.00: Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino

12.30: Premiación

Otras disciplinas

Básquet 3x3

13 al 16 de enero: competencia y partidos participativos.

Wushu Kung Fu

17 y 18 de enero: competencia y exhibición participativa – torneo local.

Ajedrez

17 de enero: exhibición participativa.

Vóley Playa

22 al 25 de enero: competencia del Circuito Argentino.

Tenis de Mesa

30 de enero: exhibición participativa.

Handball Playa

31 de enero y 1 de febrero: Copa Cuna de la Bandera.

Tejo

6 y 7 de febrero: competencia – torneo local.

Handball Playa

14 al 17 de febrero: Torneo Panamericano. Evento internacional con selecciones y equipos del continente, uno de los hitos centrales de la Playa Olímpica.

En las aguas del río Paraná

Canotaje: 30 y 31 de enero.

SUP (Stand Up Paddle): 26 al 30 de enero- Campus de entrenamiento de la preselección nacional. 31 de enero y 1 de febrero: curso de juzgamiento.

Remo: 7 de febrero - 1ª fecha promocional.

Kayak Polo: 1° de febrero.