La Capital | Economía | producción industrial

La producción industrial se derrumbó 8,7 % en noviembre

El Indec informó una nueva caída en la actividad manufacturera, que opera en el nivel mínimo de casi un año y medio. En muchos rubros la baja interanual es de dos dígitos. La construcción también registró una fuerte baja

8 de enero 2026 · 21:55hs
La producción de aparatos de uso doméstico

La producción de aparatos de uso doméstico, muy fuerte en Rosario, registró en noviembre una disminución de 39,7% interanual, según el Indec.

La producción industrial sufrió su tercera caída mensual consecutiva en noviembre y tocó un nivel mínimo en casi un año y medio. El índice que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) bajó 0,6 % en la medición desestacionalizada y 8,7 % interanual.

El nuevo y brusco derrumbe del Índice de Producción Industrial (IPI) se registró después de las elecciones legislativas, en las que se convalidó el rumbo de la política económica. Las cifras coinciden con la aceleración registrada en los casos de crisis de empresas y conflictos por cierres, suspensiones y despidos en el sector manufacturero.

Invasión de importados

Un denominador común de las divisiones industriales más afectadas es que se trata de actividades expuestas a la política de apertura comercial del Poder Ejecutivo. En la medición interanual las caídas más relevantes se verificaron en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-22,7 %), automotores y otros equipos de transporte (-20,7 %) y productos de metal, maquinaria y equipo (-18,2 %), donde tienen un peso significativo los electrodomésticos.

“La producción de aparatos de uso doméstico registra en noviembre una disminución interanual de 39,7 %, debido principalmente a una menor producción de heladeras y freezers y de lavarropas”, señaló el Indec. Y citó a referentes del sector que vincularon la caída del nivel de actividad a la menor demanda local y el ingreso de productos importados. El impacto en las economías regionales es directo. Rosario, por caso, es el principal polo de fabricación de línea blanca del país.

En cuanto a la industria automotriz, mientras los vehículos importados ganaron mucho peso en el total de ventas, cae la producción local. Los fabricantes nacionales también ven caer la demanda desde el exterior, fundamentalmente de Brasil, en un contexto de penetración de autos chinos en la región.

Desde que Javier Milei es presidente, solo la refinación de petróleo y la industria alimenticia aumentaron su producción. Sin embargo, esta última acumuló un retroceso del 2 % en 2025, cuando solo falta conocer el dato de diciembre.

Construcción en baja

El Indec también dio a conocer el informe sobre la actividad de la construcción, que se hundió 4,1 % desestacionalizado en noviembre y anotó su peor registro en más de un año. Ya había caído en octubre.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) arrojó su peor cifra desde octubre de 2024, cuando la contracción fue del 5,1 %. A su vez, la variación interanual también fue negativa en un 4,7 %, aunque la variación acumulada de 2025 se ubica en el 6,6 %, a falta de los datos de diciembre.

En el desagregado, la cantidad de puestos de trabajo en la construcción arrojó una suba interanual del 3,5 % y llegó a los 392.130 trabajadores, mientras que las superficies autorizadas por los permisos de edificación creció 4,1 % interanual a un total de 1.601.008 metros cuadrados.

Los datos de consumo aparente de los insumos para la construcción se mantuvieron estables en relación con el mes anterior, destacando las subas de 33,2 % en artículos sanitarios de cerámica, un 19,7 % de hormigón elaborado y 17,6 % de asfalto. Como contraparte, se observaron bajas de 19,3 % en ladrillos huecos, 17,8 % en yeso y 15,0 % en pisos y revestimientos cerámicos.

En el acumulado anual, se destacan los aumentos de 47 % en asfalto, 31 % en artículos sanitarios de cerámica y del 22 % en hormigón elaborado. En contraste, las compras de ladrillos huecos cayeron 1,3 % y las de yeso 2,1 %.

Las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5 % de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5 % de los mismos estima que disminuirá y un 13 %, que incrementará.

En tanto, el 54,1 % de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará.

La economía de Santa Fe

El Indice Compuesto de Actividad de Santa Fe (Icasfe) que elabora la Bolsa de Comercio de la capital provincial cayó 0,1 % mensual en octubre.

Según el informe, en 2025 se observó “cierto debilitamiento en la evolución de la actividad económica provincial”. Esto se refleja también en la variación interanual, que si bien es positiva en 1,4 % muestra una desaceleración respecto del 7 % del mismo año.

En este punto influye también la base de la comparación. La economía santafesina se había recuperado fuerte en 2024, cuando se fue diluyendo el efecto de la sequía del año anterior. “Sin embargo, también obedece a un debilitamiento propio del repunte económico”, señaló la Bolsa.

Noticias relacionadas
La meta de inflación anual proyectada en el presupuesto 2026 podría alcanzarse a mitad de año.

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

En 2025 se fabricaron 490.876 autos. La producción bajó por segundo año consecutivo. El futuro de la industria en crisis.

La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

El Banco Central acordó un Repo para asegurar el pago de vencimientos de deuda.

El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor
Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Ovación
Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere
OVACIÓN

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Policiales
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!
Información General

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Información General

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió
Policiales

Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899