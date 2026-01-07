Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Con la mirada puesta en el inicio del torneo Apertura, la Lepra suma nuevas caras para engrosar el plantel que comandará la dupla Orsi-Gómez

A falta de poco más de dos semanas para el comienzo del torneo Apertura 2026 , Newell's se arma para afrontar una nueva temporada , esta vez bajo la dirección de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez . Por eso, la dirigencia cierra varios refuerzos para engrosar el plantel y los anuncios van cayendo a lo largo del día .

La Lepra, bajo las gestiones de Roberto Sensini , buscó dos nuevas alternativas para el ataque y otra opción para la defensa , ya con la seguridad de contar con su nuevo arquero: Gabriel Arias . El flamante protector del arco rojinegro llegó libre tras su salida de Racing y aportará experiencia a un equipo plagado de juveniles.

Los anuncios de este miércoles serán una novedad, debido a que los tres casos significarán un salto en la carrera profesional de los jugadores y arribarán a Newell's con la exigencia que demanda, en un momento delicado de su historia.

Necesitado de buenos resultados con urgencia, el conjunto del Parque Independencia espera poder renovarse con estas apuestas. A su vez, la comisión directiva confirmó la continuidad de Luciano Herrera , una de las figuras del 2025 leproso que logró sostener al equipo en momentos de alta tensión.

El primer anuncio de Newell's este miércoles

En las primeras horas de esta mañana, el club anunció la contratación de Franco García, jugador de 28 años nacido en Córdoba que llegó con el pase en su poder tras su última temporada a préstamo en San Martín de Tucumán.

Si bien el Ciruja quiso conservar al extremo por sus buenos rendimientos en la Primera Nacional, el futbolista decidió llegar a la Lepra para dar un salto. La negociación se concretó luego de que García obtuviera la libertad de acción tras su salida de Cobresal, conjunto chileno al que había demandado ante la Fifa por una deuda en el pago de su opción de compra.

“Fue uno de los jugadores más regulares de San Martín de Tucumán la temporada pasada. Es veloz por la banda y le gusta mucho el uno contra uno. Aportó algunas asistencias, pero le cuesta un poco en la zona de definición. Tiene altos y bajos. Así como en un partido puede marcar la diferencia, en otros pasa desapercibido”, afirmó el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas, del diario La Gaceta de Tucumán.

García jugó en Racing de Córdoba (64 partidos del Federal A y Copa Argentina, y convirtió 7 goles), entre 2018 y 2022, Cobresal (75 encuentros, entre ellos de Copa Libertadores y Sudamericana, y 10 goles), entre 2023 y 2024, y San Martín de Tucumán (30 de Primera Nacional y Copa Argentina, y 5 goles) en 2025.

Alternativa para la defensa leprosa

El segundo anuncio de Newell’s este miércoles trajo una nueva alternativa para la defensa, un puesto que necesita renovación urgente. El zaguero Nicolás Goitea, de 28 años, llega a préstamo con opción de compra (se rumorea que por 350 mil dólares) desde Mitre de Santiago del Estero.

Durante 2025, Goitea estuvo en Huracán, donde no logró afianzarse y pasó la mayor parte del año en el banco de suplentes. La poca participación con el Globo hizo que cerrara su etapa con el club de Parque Patricios con apenas 11 partidos (cinco titularidades y seis ingresos desde el banco).

Previamente, tuvo un paso destacado por Delfín de Ecuador entre 2023 y 2024, donde completó un total de 67 partidos disputados, entre torneos locales y copas internacionales, con 4 goles anotados.