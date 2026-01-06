La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

La boxeadora rosarina, triple campeona mundial, espera que se concrete este año la pelea con Lourdes Ayala, dueña del título CMB. Por ahora no hay fecha confirmada

6 de enero 2026 · 15:10hs
La Princesita Bermúdez es la única argentina campeona argentina de boxeo de la actualidad.

La Princesita Bermúdez es la única argentina campeona argentina de boxeo de la actualidad.

Evelin Bermúdez retomó este lunes el entrenamiento con su equipo de trabajo, que lidera su padre y entrenador Tito Bermúdez. Pasó las fiestas de fin de año y la triple campeona mundial minimosca de boxeo comienza un 2026 que tendrá como gran desafío la conquista del único título del mundo que todavía no se encuentra en su poder.

La Princesita Bermúdez, poseedora de los cinturones OMB (Organización Mundial de Boxeo), FIB (Federación Internacional de Boxeo) y AMB (Asociación Mundial de Boxeo), espera una pelea con la mexicana Lourdez Juárez, para intentar quitarle el título CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

Todavía no tiene fecha el combate. Tampoco existe presunción de cuándo puede realizarse. Pero se realizará este año. Y no hay previsto que la Princesita, de 28 años, tenga otra pelea en el medio.

Por el momento, Bermúdez se dedica a entrenar y aguarda que su promotora, Georgina Rivero, le confirma esa cita que tanto desea.

El nocaut de Evelin Bermúdez

El último combate de la boxeadora rosarina (28-1-1, 8 nocauts) fue en septiembre de 2024. Derrotó a la canadiense Sara Bailey en Ottawa. La noqueó en el primer round, retuvo los títulos OMB y FIB por cuarta vez, y le quitó el cinturón AMB.

La mexicana Ayala (39-4, 5 nocauts), de 39 años, peleó por última ocasión en octubre del año pasado. Conservó el cinturón CMB, por segunda ocasión, al vencer por puntos a su compatriota Yésica Nery Plata.

“Quiero ir por el cinturón del Consejo (CMB), unificar todos los títulos y reinar en la categoría”, manifestó Bermúdez, una vez que retornó de la victoria sobre Bailey. Todavía no habían peleado Ayala y Plata, pero la rosarina pensaba más allá, en esa corona que aún no es suya.

La Princesita Bermúdez es la única representante del boxeo argentino, tanto considerando a las mujeres como a los hombres, que es campeona del mundo.

