La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: La Princesita Bermúdez quiere "unificar todos los títulos del mundo y reinar en la categoría"

Evelin Bermúdez disfruta de la triple corona mundial minimosca que acaba de conseguir y aguarda sin prisa la pelea por el único cinturón que le falta

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

29 de septiembre 2025 · 06:10hs
La Princesita Bermúdez y los tres cinturones mundiales de boxeo

La Princesita Bermúdez y los tres cinturones mundiales de boxeo, junto a papá Tito, su novio Víctor y su promotora, Georgina Rivero.
La Princesita Bermúdez

La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.
Evelin Bermúdez ya derribó a la canadiense Sara Bailey en el combate realizado en Ottawa.

Jeff Lockhart

Evelin Bermúdez ya derribó a la canadiense Sara Bailey en el combate realizado en Ottawa.

“Disfruto el momento, porque costó mucho”. Evelin “La Princesita” Bermúdez se muestra relajada y tranquila, a una semana de la unificación de tres títulos mundiales de boxeo de la categoría minimosca. En el Hard Rock Casino de Ottawa, siendo más visitante que nunca, le arrebató el cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) a la canadiense Sara Bailey.

Le ganó con un nocaut en el primer round que de paso le permitió conservar por cuarta vez las coronas de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

“Es algo hermoso”, manifestó la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez sobre el hecho de convertirse en una de las dos únicas argentinas de la historia en poseer una triple corona. La otra es la porteña Celeste Alaniz, quien sigue combatiendo pero ya no tiene en forma conjunta los cinturones mundiales de la categoría mosca CMB, OMB y FIB.

Un triunfo en base al esfuerzo

Durante la entrevista, la boxeadora de 29 años no solo que varias veces habló en plural, para referirse a lo conseguido hasta acá, entendiendo que se trata de un logro de todo un equipo de trabajo. También se refirió al esfuerzo que implicó semejante conquista.

>> Leer más: En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

“Muchos me dicen que gané en el primer round, como si no hubiese costado. Pero no saben todo lo que yo entrené, todo lo que lo que tuve que dejar de lado”, planteó la Princesita (22 victorias - 1 derrota y 8 nocauts) sobre su preparación para la victoria sobre Bailey (6-1), tras derribarla en dos oportunidades.

El deseo del título mundial CMB

“Quiero ir por el cinturón del Consejo (CMB), unificar todos los títulos y reinar en la categoría”, expresó Evelin, quien para conseguirlo tendrá que vencer a la campeona de ese organismo, la mexicana Lourdes Juárez (38-4, 5), o a la también azteca Yesica Plata (30-2, 3), quienes combatirán entre sí el 18 de octubre.

—¿Con qué expectativas viajaste a Canadá?

—Cuando mi promotora (Georgina Rivero) me confirmó la pelea, me sentí muy feliz por esta oportunidad. Sabíamos que era una chance que nos podía llevar a algo más grande. Nos preparamos mucho. Muchos me dicen que gané en el primer round, como si no hubiese costado. Pero no saben todo lo que yo entrené, todo lo que lo que tuve que dejar de lado, como cumpleaños, para llegar a esto. Sabíamos que era una pelea importante, y que había que pelear afuera. No es fácil estar afuera de tu país y representar a Argentina, aunque también es algo hermoso. Siempre digo que me encanta ir a pelear afuera y representar a mi país.

evelin
Evelin Bermúdez ya derribó a la canadiense Sara Bailey en el combate realizado en Ottawa.

Evelin Bermúdez ya derribó a la canadiense Sara Bailey en el combate realizado en Ottawa.

—Peleaste anteriormente también en Canada contra una boxeadora de ese país, ¿cómo fue tener el público en contra?

—Obviamente el público estuvo en contra, pero eso a mí me fortalece más. La verdad que en Canadá hicieron un show hermoso. Cuando bajamos del avión, en el aeropuerto estaba la cartelería del festival. Y verme ahí fue lindo. En Canadá me di cuenta de todo lo que estoy logrando.

>> Leer más: Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

—¿Qué es lo que cuesta más de la adaptación para una presentación de este tipo en el exterior, el viaje, el cambio horario, las comidas?

—Depende de cómo estás mentalmente. Es obvio que pasan muchas cosas. Perdimos un vuelo durante el viaje, estando en Canadá. Estuvimos cinco horas esperando y no lo tomé mal, sino como algo que puede suceder. Siempre trato de pensar en positivo, con calma. De mi parte soy muy tranquila. Mi papá me preguntaba cómo estaba. Mi novio también. Ellos se preocupaban por mí y yo me sentía muy relajada. Soy muy tranquila. Y a la hora de la pelea siempre trato de estar concentrada, sabiendo que tengo que hacer todo lo que estuve entrenando en el gimnasio.

"El nocaut viene solo"

—¿Cuál fue el plan de pelea?

—No queríamos llegar a las tarjetas, pero tampoco pensamos en ir a ganar por nocaut. Mi papá siempre me dice que el nocaut viene solo, que no lo piense. El y mi hermano me decían en los entrenamientos que tenía una derecha muy fuerte, que estaba pegando muy fuerte, que estaba más técnica que antes. Los miraba y un poco que nos le creía. Y la verdad que sí, tenían razón. También estaba muy concentrada en lo que tenía que hacer, porque ponía en juego mis dos títulos y buscaba otro título más.

—Cuando la tiraste por primera vez, ¿la viste sentida y que era el momento de terminar la pelea?

—Sí. Me di cuenta que estaba mareada. Cuando el referí me dio el pase, fui otra vez a tirar la misma mano, a repetir la derecha.

prince
La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.

La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.

—No es muy común que boxeadoras tengan ocho nocauts en 22 peleas como en tu caso.

—La derecha es mi fuerte. Siempre que he noqueado lo hice con la derecha. Capaz que antes me faltaba un poco más confiar en mí. Que es lo que tuve en esta pelea.

La triple corona, un logró con dos antecedentes

—Solo dos boxeadoras argentinas consiguieron unificar tres títulos, ¿cómo te hace sentir?

  Es algo hermoso, para mí y mi familia, que es la que siempre me acompaña. Mi hermano (Gustavo) me acompañó durante todo el entrenamiento. En la pelea, en mi rincón estuvieron mi papá (Tito) y mi novio Víctor. Ojalá que algún día reconozcan a mi papá como un gran entrenador. No soy la única campeona que tiene. Tuvo a dos hijas campeonas del mundo (ella y su hermana Daniela “La Bonita”), un hijo campeón latino (Gustavo), a Roxana (también boxeadora, hermana de Evelin).

—Y querés ir por el cuarto título.

—Quiero ir por el cinturón del Consejo, unificar todos los títulos y reinar en la categoría.

>> Leer más: Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra y perdió a Maxi Salas

—Lourdes Juárez tiene que defender ese título mundial frente a Yesica Plata ¿Hay alguna fecha prevista para el combate que esperás?

—Eso lo tiene que hablar mi promotora, que es la que se encargó de toda mi carrera y lo viene haciendo muy bien. No sé si habrá otra pelea que tenga antes, no creo. Ella también quiere que vaya por el título del Consejo.

—¿Cómo continúa tu vida luego de conseguir otra corona del mundo?

—Lo disfruto. También pienso en todo el esfuerzo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Todo tiene su recompensa, Disfruto el momento, más que nada. Me preguntan cuándo vuelvo a pelear y lo que ahora quiero es disfrutar de esto, que me costó mucho. Después se verá cuando sale la fecha de la pelea. En ese momento me enfocaré en eso ciento por ciento, como lo hice siempre.

Noticias relacionadas
La Princesita Bermúdez retuvo los cinturones mundiales minimosca OMB y FIB.

Princesita Bermúdez combatirá el sábado para convertirse en una supercampeona mundial de boxeo

Todas las estrellas que combatirán en la velada de boxeo

Se viene Parense de Manos 3: revelaron la grilla completa con un evento cargado de historia

Agustín Monzón es actor y doble de riesgo, meintras que Franco Bonavena incursiona de lleno en el boxeo.

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Newells tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica después de agredir a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa