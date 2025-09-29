Boxeo: La Princesita Bermúdez quiere "unificar todos los títulos del mundo y reinar en la categoría"

Evelin Bermúdez disfruta de la triple corona mundial minimosca que acaba de conseguir y aguarda sin prisa la pelea por el único cinturón que le falta

La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.

La Princesita Bermúdez y los tres cinturones mundiales de boxeo, junto a papá Tito, su novio Víctor y su promotora, Georgina Rivero.

“Disfruto el momento, porque costó mucho”. Evelin “La Princesita” Bermúdez se muestra relajada y tranquila, a una semana de la unificación de tres títulos mundiales de boxeo de la categoría minimosca. En el Hard Rock Casino de Ottawa, siendo más visitante que nunca, le arrebató el cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) a la canadiense Sara Bailey.

Le ganó con un nocaut en el primer round que de paso le permitió conservar por cuarta vez las coronas de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

“Es algo hermoso”, manifestó la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez sobre el hecho de convertirse en una de las dos únicas argentinas de la historia en poseer una triple corona. La otra es la porteña Celeste Alaniz, quien sigue combatiendo pero ya no tiene en forma conjunta los cinturones mundiales de la categoría mosca CMB, OMB y FIB.

Durante la entrevista, la boxeadora de 29 años no solo que varias veces habló en plural, para referirse a lo conseguido hasta acá, entendiendo que se trata de un logro de todo un equipo de trabajo. También se refirió al esfuerzo que implicó semejante conquista.

“Muchos me dicen que gané en el primer round, como si no hubiese costado. Pero no saben todo lo que yo entrené, todo lo que lo que tuve que dejar de lado”, planteó la Princesita (22 victorias - 1 derrota y 8 nocauts) sobre su preparación para la victoria sobre Bailey (6-1), tras derribarla en dos oportunidades.

El deseo del título mundial CMB

“Quiero ir por el cinturón del Consejo (CMB), unificar todos los títulos y reinar en la categoría”, expresó Evelin, quien para conseguirlo tendrá que vencer a la campeona de ese organismo, la mexicana Lourdes Juárez (38-4, 5), o a la también azteca Yesica Plata (30-2, 3), quienes combatirán entre sí el 18 de octubre.

—¿Con qué expectativas viajaste a Canadá?

—Cuando mi promotora (Georgina Rivero) me confirmó la pelea, me sentí muy feliz por esta oportunidad. Sabíamos que era una chance que nos podía llevar a algo más grande. Nos preparamos mucho. Muchos me dicen que gané en el primer round, como si no hubiese costado. Pero no saben todo lo que yo entrené, todo lo que lo que tuve que dejar de lado, como cumpleaños, para llegar a esto. Sabíamos que era una pelea importante, y que había que pelear afuera. No es fácil estar afuera de tu país y representar a Argentina, aunque también es algo hermoso. Siempre digo que me encanta ir a pelear afuera y representar a mi país.

evelin Evelin Bermúdez ya derribó a la canadiense Sara Bailey en el combate realizado en Ottawa. Jeff Lockhart

—Peleaste anteriormente también en Canada contra una boxeadora de ese país, ¿cómo fue tener el público en contra?

—Obviamente el público estuvo en contra, pero eso a mí me fortalece más. La verdad que en Canadá hicieron un show hermoso. Cuando bajamos del avión, en el aeropuerto estaba la cartelería del festival. Y verme ahí fue lindo. En Canadá me di cuenta de todo lo que estoy logrando.

—¿Qué es lo que cuesta más de la adaptación para una presentación de este tipo en el exterior, el viaje, el cambio horario, las comidas?

—Depende de cómo estás mentalmente. Es obvio que pasan muchas cosas. Perdimos un vuelo durante el viaje, estando en Canadá. Estuvimos cinco horas esperando y no lo tomé mal, sino como algo que puede suceder. Siempre trato de pensar en positivo, con calma. De mi parte soy muy tranquila. Mi papá me preguntaba cómo estaba. Mi novio también. Ellos se preocupaban por mí y yo me sentía muy relajada. Soy muy tranquila. Y a la hora de la pelea siempre trato de estar concentrada, sabiendo que tengo que hacer todo lo que estuve entrenando en el gimnasio.

"El nocaut viene solo"

—¿Cuál fue el plan de pelea?

—No queríamos llegar a las tarjetas, pero tampoco pensamos en ir a ganar por nocaut. Mi papá siempre me dice que el nocaut viene solo, que no lo piense. El y mi hermano me decían en los entrenamientos que tenía una derecha muy fuerte, que estaba pegando muy fuerte, que estaba más técnica que antes. Los miraba y un poco que nos le creía. Y la verdad que sí, tenían razón. También estaba muy concentrada en lo que tenía que hacer, porque ponía en juego mis dos títulos y buscaba otro título más.

—Cuando la tiraste por primera vez, ¿la viste sentida y que era el momento de terminar la pelea?

—Sí. Me di cuenta que estaba mareada. Cuando el referí me dio el pase, fui otra vez a tirar la misma mano, a repetir la derecha.

—No es muy común que boxeadoras tengan ocho nocauts en 22 peleas como en tu caso.

—La derecha es mi fuerte. Siempre que he noqueado lo hice con la derecha. Capaz que antes me faltaba un poco más confiar en mí. Que es lo que tuve en esta pelea.

La triple corona, un logró con dos antecedentes

—Solo dos boxeadoras argentinas consiguieron unificar tres títulos, ¿cómo te hace sentir?

Es algo hermoso, para mí y mi familia, que es la que siempre me acompaña. Mi hermano (Gustavo) me acompañó durante todo el entrenamiento. En la pelea, en mi rincón estuvieron mi papá (Tito) y mi novio Víctor. Ojalá que algún día reconozcan a mi papá como un gran entrenador. No soy la única campeona que tiene. Tuvo a dos hijas campeonas del mundo (ella y su hermana Daniela “La Bonita”), un hijo campeón latino (Gustavo), a Roxana (también boxeadora, hermana de Evelin).

—Y querés ir por el cuarto título.

—Quiero ir por el cinturón del Consejo, unificar todos los títulos y reinar en la categoría.

—Lourdes Juárez tiene que defender ese título mundial frente a Yesica Plata ¿Hay alguna fecha prevista para el combate que esperás?

—Eso lo tiene que hablar mi promotora, que es la que se encargó de toda mi carrera y lo viene haciendo muy bien. No sé si habrá otra pelea que tenga antes, no creo. Ella también quiere que vaya por el título del Consejo.

—¿Cómo continúa tu vida luego de conseguir otra corona del mundo?

—Lo disfruto. También pienso en todo el esfuerzo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Todo tiene su recompensa, Disfruto el momento, más que nada. Me preguntan cuándo vuelvo a pelear y lo que ahora quiero es disfrutar de esto, que me costó mucho. Después se verá cuando sale la fecha de la pelea. En ese momento me enfocaré en eso ciento por ciento, como lo hice siempre.