La Capital | La Región | campeón

Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

De estudiante a campeón provincial de boxeo, "Canelito" desmiente mitos sobre el deporte, reivindica la disciplina y revela la clave mental detrás de su éxito

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

21 de septiembre 2025 · 09:00hs
Con el título provincial en la bolsa

Con el título provincial en la bolsa, Agustín se prepara para un nuevo capítulo. Su próximo objetivo es el torneo interprovincial, que enfrentará a los campeones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

La historia de Agustín Travaglini no es la típica de un boxeador. Con solo 21 años, el joven rosarino se consagró campeón provincial de boxeo en la categoría de hasta 64 kilogramos el pasado viernes 12 de septiembre, durante una velada inolvidable en el Club Estudiantes de Rafaela; pero su camino al ring comenzó de la forma más inesperada: frente a la pantalla de una computadora. El deportista apodado “Canelito” reveló cómo la disciplina, la pasión y la fortaleza mental lo llevaron a un título que nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba.

De estudioso a boxeador

“El deporte me salvó, iba derecho a vivir encerrado en la computadora”, confiesa Travaglini. Su vida dio un giro radical a los 14 años, cuando vio la película Creed, un spin-off de la famosa saga de Rocky. Inspirado por la historia, decidió probar el boxeo como un pasatiempo. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una obsesión.

boxeador 3

Rápidamente, el entrenamiento de una vez por semana se convirtió en un ritual diario, y luego en dos sesiones por día. La pasión por el boxeo fue tan grande que Travaglini dejó sus estudios de nutrición para dedicarse de lleno al deporte. A pesar de no tener antecedentes familiares en el boxeo “mi viejo, cero deporte”, –dijo–, su talento natural y su dedicación le valieron el apodo de “Canelito” por su parecido con el famoso pugilista mexicano Canelo Álvarez.

Más que una pelea

El reciente triunfo de Agustín por el título provincial no fue fácil. Su rival, Damián González, de Santo Tomé, era un boxeador experimentado con más de 60 peleas. “Fue una pelea difícil, el rival muy técnico, se notaba que no era la primera vez que peleaba. Se paraba con las dos guardias”, explicó Agustín. Sin embargo, logró imponerse por puntos, demostrando la calidad técnica que le valió el respeto de sus maestros.

boxeador 1

La victoria no fue solo una muestra de habilidad física, sino también de una inquebrantable fortaleza mental. Para Agustín, la cabeza es la clave del boxeo. “Es la cabeza, es fundamental. Para el boxeo es fundamental estar concentrado y preparado mentalmente”, afirmó. “Tenés que estar dispuesto a eso (recibir golpes). Y sobre todo no tanto para pelear, sino para tener la constancia y la disciplina que se requiere”.

A pesar de su récord invicto, el joven campeón enfrentó momentos difíciles. En una ocasión, una potente “bomba de izquierda” lo tumbó. “Ni te enterás, no te das cuenta”, recordó. Sin embargo, logró levantarse, recuperarse y terminar la pelea en un empate. Su resiliencia es una prueba más de que el boxeo es un deporte de carácter.

Agresión y violencia

Travaglini es consciente de que el boxeo es un deporte controversial, a menudo tildado de violento. Para él, es crucial aclarar la diferencia entre violencia y agresión. “Para mí el boxeo no es un deporte violento para nada, es un deporte agresivo”, asegura. “La violencia es injustificada y es porque sí. La agresión es un recurso en el boxeo, deporte en el que sí hay que ser agresivo, porque lamentablemente hay que lastimar o se busca castigar al rival lo máximo posible”.

Esta distinción subraya un principio fundamental del boxeo amateur: el respeto. A diferencia del boxeo profesional, donde los competidores se deshidratan para el pesaje y luego recuperan hasta 10 kg, el boxeo amateur busca un peso “cómodo y natural” que se pueda mantener con facilidad. “El boxeo no es andar por la vida pegándole a la gente. Es más, cero golpes”, reflexionó Agustín.

boxeador 4

La familia como pilar

Detrás de cada golpe, de cada entrenamiento extenuante, está el apoyo de su familia. Agustín cuenta que sus padres se “curaron de espanto”, aunque su madre lo sigue con nerviosismo. “Mi vieja la pasa mal. Por ahí me tocan peleas difíciles que me dan alguna mano fuerte y me bajo del ring y está mi vieja esperándome llorando”, comparte. El amor y la preocupación de sus padres son el motor que lo impulsa a seguir adelante.

Desafíos y sueños

Con el título provincial en la bolsa, Agustín se prepara para un nuevo capítulo. Su próximo objetivo es el torneo interprovincial, que enfrentará a los campeones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El ganador de este torneo obtendrá el pase directo para el campeonato nacional, que se celebrará a finales de octubre.

boxeador 2

Para seguir la carrera de este joven talento que está redefiniendo el boxeo en la región, se puede consultar su cuenta de Instagram como @agustin.trb. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la fuerza de los puños, sino en la convicción y la perseverancia de una mente apasionada.

>> Leer más: Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Noticias relacionadas
De regreso en la ciudad, el mandatario local retomó su agenda con el compromiso de volcar los aprendizajes adquiridos en Panamá en proyectos y políticas públicas que apunten a la eficiencia del Estado.

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

La nueva cañería instalada incorpora tecnología moderna, con mayor resistencia y durabilidad, lo que reduce el riesgo de fugas y fallas en el sistema.

Un nuevo gasoducto de tres kilómetros y de alta presión, beneficia a Zavalla y la región

El camino hacia la construcción del edificio propio comenzó en 2023, cuando el municipio obtuvo autorización del Ministerio de Educación para instalar un anexo en un predio de la Escuela Nº 1360 que inició con 30 alumnos.

Comenzó la etapa final de las obras del ampliación del Aeso N° 1328 de Puerto San Martín

La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales.

Esteban Motta juró por la nueva Constitución de Santa Fe: "Comienza una mejor provincia"

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Lo último

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario