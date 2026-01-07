Fútbol playa: comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

En el marco de la Copa Tricentenario de fútbol playa, el conjunto Salaíto superó 8 a 3 al Xeneize con un gran marco de público en el balneario rosarino

Volando junto al río Paraná. El jugador de Argentino de fútbol playa ensaya una tijera para impactar la pelota. El público disfrutó de un gran partido.

Arrancó la adrenalina en La Florida. En el puntapié inicial de la Copa Tricentenario de fútbol playa , que se jugará hasta el 11 de enero, en el partido inaugural Argentino de Rosario venció con absoluta supremacía 8 a 3 a Boca Juniors en la rama masculina.

Los salaítos jugaron un gran partido y doblegaron a los xeneizes en la arena rosarina, con un gran marco de público que le dio un notable colorido a las tribunas en una tarde a pleno sol a orillas del río Paraná.

Argentino ratificó credenciales de candidato y a puro gol dejó sin respuesta a Boca en el cotejo que abrió la acción del atractivo certamen de fútbol playa.

Mucha actividad en la playa

Esta competencia se enmarca en la actividad que se desarrolla en Rosario hasta el 17 de febrero, denominada la Playa Olímpica 2026, donde habrá destacados torneos competitivos tanto en la arena del balneario La Florida como en las aguas del río Paraná.

Aquí una de las grandes atracciones será el fútbol playa y su desarrollo hasta el 11 de enero con la Copa Tricentenario, en ambas ramas.

Por ello para Argentino fue clave vencer a Boca en el estreno y comenzar con el ánimo en alza la competencia.

Agenda del fútbol playa

Jueves: a las 16, Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino. A las 17.30, Nacional (URU) vs. Boca Juniors - Femenino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Terremoto (URU) - Masculino.

Viernes 9 de enero: a las 16, Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino. A las 17.30, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almagro - Masculino.

Sábado 10 de enero: a las 16, Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almagro - Masculino. A las 17:30, Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino.

Domingo 11 de enero: a las 9.30, Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino. A las 11, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino. A las 12.30: premiación.

La Playa Olímpica

Rosario será protagonista de un verano a puro deporte con la realización de la Playa Olímpica 2026, una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) junto al Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que se desarrollará durante enero y febrero en el balneario La Florida.