La Capital | Ovación | Fútbol Playa

Fútbol playa: comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

En el marco de la Copa Tricentenario de fútbol playa, el conjunto Salaíto superó 8 a 3 al Xeneize con un gran marco de público en el balneario rosarino

7 de enero 2026 · 21:03hs
Volando junto al río Paraná. El jugador de Argentino de fútbol playa ensaya una tijera para impactar la pelota. El público disfrutó de un gran partido. 

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Volando junto al río Paraná. El jugador de Argentino de fútbol playa ensaya una tijera para impactar la pelota. El público disfrutó de un gran partido. 
Fútbol playa: comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Fútbol playa: comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Fútbol playa: comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Arrancó la adrenalina en La Florida. En el puntapié inicial de la Copa Tricentenario de fútbol playa, que se jugará hasta el 11 de enero, en el partido inaugural Argentino de Rosario venció con absoluta supremacía 8 a 3 a Boca Juniors en la rama masculina.

Los salaítos jugaron un gran partido y doblegaron a los xeneizes en la arena rosarina, con un gran marco de público que le dio un notable colorido a las tribunas en una tarde a pleno sol a orillas del río Paraná.

Argentino ratificó credenciales de candidato y a puro gol dejó sin respuesta a Boca en el cotejo que abrió la acción del atractivo certamen de fútbol playa.

ARG 02 167

>>Leer más: Verano en Rosario: arranca la Playa Olímpica en La Florida con la Copa Tricentenario de fútbol playa

Mucha actividad en la playa

Esta competencia se enmarca en la actividad que se desarrolla en Rosario hasta el 17 de febrero, denominada la Playa Olímpica 2026, donde habrá destacados torneos competitivos tanto en la arena del balneario La Florida como en las aguas del río Paraná.

Aquí una de las grandes atracciones será el fútbol playa y su desarrollo hasta el 11 de enero con la Copa Tricentenario, en ambas ramas.

Por ello para Argentino fue clave vencer a Boca en el estreno y comenzar con el ánimo en alza la competencia.

ARG 03 167

>> Leer más: Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial en La Florida

Agenda del fútbol playa

Jueves: a las 16, Club Atlético San Lorenzo de Almagro vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino. A las 17.30, Nacional (URU) vs. Boca Juniors - Femenino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Terremoto (URU) - Masculino.

Viernes 9 de enero: a las 16, Boca Juniors vs. Sportivo Luqueño (PAR) - Masculino. A las 17.30, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Boca Juniors - Femenino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Club Atlético San Lorenzo de Almagro - Masculino.

Sábado 10 de enero: a las 16, Boca Juniors vs. Club Atlético San Lorenzo de Almagro - Masculino. A las 17:30, Sportivo Luqueño (PAR) vs. Terremoto (URU) - Masculino. A las 19, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Nacional (URU) - Femenino.

Domingo 11 de enero: a las 9.30, Boca Juniors vs. Terremoto (URU) - Masculino. A las 11, Club Atlético Argentino de Rosario vs. Sportivo Luqueño - Masculino. A las 12.30: premiación.

ARG 04 167

La Playa Olímpica

Rosario será protagonista de un verano a puro deporte con la realización de la Playa Olímpica 2026, una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) junto al Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que se desarrollará durante enero y febrero en el balneario La Florida.

Noticias relacionadas
Promesa de goles. Michael Hoyos llegó a Newells.

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

En la categoría Autos Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini obtuvieron el primer triunfo en el Dakar 2026.

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Thiago Almada, con la camiseta de la selección argentina. Jugó y salió campeón en Qatar y es número puesto para el Mundial 2026.

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

La leyenda del fútbol. Lionel Messi irá por el sexto Mundial con Argentina. 

Messi pudo no ser Messi: la salud como mercancía, políticos "cholulos" y el poder de los sueños

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Lo último

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

La víctima tenía unos 30 años y vecinos afirmaron que no llevaba casco. El accidente se produjo poco después de las 17 en Donado y Morrison

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
La Ciudad

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se alzó con 1.800 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se alzó con 1.800 millones de pesos

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Ovación
Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Policiales
Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

La Ciudad
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
La Ciudad

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María
Política

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

En un año complicado, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir el 30 % del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir el 30 % del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton