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Bonus extra para Lionel Messi en casa, en un amistoso de práctica para la selección argentina

La selección argentina enfrenta a Mauritania, un rival sin jerarquía en La Bombonera, para una nueva doble función de Lionel Messi en el país antes del Mundial.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de marzo 2026 · 06:10hs
La sonrisa de Lionel Messi

La sonrisa de Lionel Messi, en la práctica de la selección argentina. Todo antes de Mauritania, en la Bombonera.
Bonus extra para Lionel Messi en casa, en un amistoso de práctica para la selección argentina

En setiembre de 2025, el Monumental se ponía de pie para lo que todo el mundo intuía será la última función de Lionel Messi con la selección argentina en el país. Era el último partido de eliminatorias frente a Venezuela y a todo el mundo se le plantó un lagrimón. Nadie pensaba entonces que gracias a la ambición sin límites del señor de la guerra Donald Trump, se llegaría a este fin de marzo, a menos de tres meses de la Copa del Mundo, con la posibilidad de verlo de vuelta en el pago al mejor del mundo para enfrentar a una ignota Mauritania.

Y es que la cruenta guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán desató el temido infierno en el mundo, suspendiéndose varios acontecimientos deportivos de magnitud, como los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita de Fórmula 1, y también la Finalissima que iban a disputar Argentina y España en Qatar, otro de los países aliados de EEUU y en los cuales los persas tomaron represalias.

Eso hizo que, ante la ventana FIFA que ya estaba determinada y que se iba a aprovechar para tal ocasión, Argentina debiera salir a buscar rivales, con pocas opciones disponibles, ya que la mayoría tenía ya acordados sus partidos.

De España en la final a Mauritania

España consiguió rivales de más fuste, como Serbia (que no disputará esta vez el Mundial) y Egipto que participará de la Copa del Mundo. Mientras que Argentina, después de sondear a centroamericanos como Guatemala, se decidió por dos rivales africanos de tercer nivel. Esta noche será Mauritania y el martes Zambia, ambas en la Bombonera porque el estadio de River fue ocupado para los recitales de AC DC.

>>Leer más: Lionel Scaloni dejó claro que la etapa de Ángel Di María en la selección argentina está terminada

Sobre Mauritania, que hace 20 años empezó a dedicarse al fútbol en serio y logró hacer algo de ruido en las últimas ediciones de la Copa Africana de Naciones, Lionel Scaloni puntualizó que le gusta enfrentar a un rival que llegue motivado por esta chance inédita de enfrentar al campeón del mundo, en lo que será el partido más importante de su historia.

Pero está claro que más allá de un marco que será espectacular en la Bombonera (con hinchas con poder adquisitivo importante, eso sí, en vistas de que cada vez es más prohibitivo ir a ver a la selección), solo la presencia de Messi, tanto como eso, es la principal atracción de un partido que no genera nada de entusiasmo. Y que para el equipo de Scaloni se parece más a un entrenamiento, con decorado y tiempo de juego oficial, que a otra cosa.

Rivales de escasa jerarquía para la selección argentina

Se podrá decir, tal vez para encontrarle algo más de valor al encuentro, que tanto este viernes como el martes enfrentará a un equipo africano y Argentina se medirá contra uno de ellos en la segunda fecha del Mundial. Argelia, con experiencia mundialista y de los importantes, africanos, está muy por encima de Mauritania y Zambia.

Para tener una referencia de las actuaciones de ambos en eliminatorias, Mauritania perdió los dos partidos con el que clasificó en su grupo, Senegal, 1 a 0 de local y 4 a 0 de visitante. Y Zambia también ante Marruecos, 2 a 1 de visitante y 2 a 0 de loca.

Y ninguno disputó a fines del año pasado la Copa Africana de Naciones por no clasificar.

>>Leer más: Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Los dos partidos de Lionel Messi

Pero lo hecho, hecho está. Scaloni confirmó que Messi jugará los dos partidos, también que en la última fecha FIFA antes del Mundial Argentina se medirá con rivales más importantes y uno sería Serbia.

La cita de la Bombonera, no esperada, se transformó en otra cosa: en una función extra del mejor del mundo en el país, quizás, ahora sí, la penúltima con la camiseta que supo llevar a lo más alto.

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