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Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

"Instantáneas de gloria", del fotógrafo Gustavo Ortiz sobre Messi, se expone en Rosario. Pullaro destacó al astro como un ejemplo dentro y fuera de la cancha

4 de mayo 2026 · 22:25hs
La muestra sobre Messi se inauguró ayer con  Pullaro y el fotógrafo Ortiz.

La muestra sobre Messi se inauguró ayer con  Pullaro y el fotógrafo Ortiz.

El Museo del Deporte Santafesino, ubicado en el sur de Rosario, fue este lunes escenario de la inauguración de la muestra “Instantáneas de gloria”, del fotógrafo Gustavo Ortiz. La exposición reúne 150 imágenes que recorren la trayectoria deportiva de Lionel Messi y propone un acercamiento a su evolución personal y profesional.

Durante la inauguración, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó el valor simbólico de la muestra: “Es de un enorme valor porque refleja toda la carrera de un ídolo mundial. Nos llena de orgullo que Lionel Messi sea santafesino y rosarino, no solo por su talento, sino también por los valores que representa”.

2026-05-04 pullaro Messi Museo del Deporte

En esa línea, el gobernador añadió que la exposición permite “mostrar a la persona detrás del deportista”, y valoró la elección del Museo del Deporte como sede: “Es un espacio maravilloso y significativo para la provincia”.

Acompañaron al mandatario la ministra de Cultura, Susana Rueda; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el director del Museo del Deporte Santafesino, Mario Luis Amatiello; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres; el concejal, Damián Pullaro, entre otras autoridades.

Rumbo a los Juegos Suramericanos

Pullaro enmarcó la iniciativa en un año clave para Santa Fe en materia deportiva. “Es un año muy importante porque la provincia será sede de los Juegos Suramericanos, con actividades en Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Será el evento deportivo más importante de América Latina en 2026 y un hecho que marcará a toda la provincia”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó la relevancia del espacio donde se realiza la muestra: “Estamos orgullosos de este museo, que se levanta en una zona de Rosario históricamente estigmatizada y que hoy forma parte de un proceso de transformación, con obras como la Villa Olímpica para los Juegos Suramericanos 2026”.

Rueda añadió que la exposición “rinde homenaje a uno de los deportistas más importantes de la Argentina, nacido en esta ciudad”.

Enfoque de la muestra

El fotógrafo Gustavo Ortiz agradeció el respaldo institucional y explicó el enfoque de la muestra: “Comienza con el oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y recorre las Copas América y los mundiales. La idea es mostrar la evolución de Leo, desde su timidez en el Mundial 2006 hasta el liderazgo que ejerce hoy como capitán”.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 24 de mayo en el Museo del Deporte Santafesino. Luego, iniciará un recorrido itinerante por las ciudades de Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.

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