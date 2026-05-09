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Primera C: Argentino y Leones FC buscan recuperarse de sendas derrotas

Argentino recibe a Victoriano Arenas, este sábado a las 15.30, en la previa del clásico ante Córdoba. El equipo de la familia Messi enfrenta a Yupanqui.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de mayo 2026 · 06:10hs
Argentino. Diego Ramírez

Argentino. Diego Ramírez, capitán del Salaíto, confió: “Necesitamos ganar para llegar muy bien al clásico ante Córdoba”    
Cristián Bonesso

Gentileza: Prensa Leones FC

Cristián Bonesso, goleador de Leones FC, se ganó un lugar en el once dirigido por Franco Ferlazzo.  

Con la premisa de recuperarse de las últimas derrotas, Argentino y Leones FC salen a escena, este sábado a las 15.30, en el marco de la 11ª fecha de la Primera C. Los salaítos reciben a Victoriano Arenas en el barrio Sarmiento con el arbitraje de Facundo Fuentes.

En Unión de Arroyo Seco, el equipo de la familia Messi enfrentará a Yupanqui con el arbitraje de Valentín Bocaccia. Leones ganó una sola vez en el estadio de Unión de Arroyo Seco y fue ante Claypole (1-0), por la tercera fecha.

Argentino, sin margen de error

Por el barrio Sarmiento, el panorama futbolístico no es el mejor. El equipo dirigido por José Previti no puede levantar cabeza y en la última presentación ante Centro Español perdió sobre el final por 3 a 2 cuando en los 90 minutos estaba 2 a 1 arriba. La mala tarde del árbitro Iñaki Iparraguirre los dejó con las manos vacías.

Leer más: Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Ante este panorama, el DT albo fue directo a la situación que está atravesado el equipo. “Los resultados no llegan, el equipo en los últimos partidos hizo todo lo posible para sumar puntos pero por malos arbitrajes, expulsiones inocentes de mis jugadores nos hicieron perder muchos puntos. Estoy en Argentino porque lo quiero, le tengo mucho cariño. Tomé el mando sabiendo la situación en la que se encontraba el club. Ahora no tengo margen de error, necesitamos ganarle a Victoriano para llegar muy bien al clásico ante Central Córdoba. Serán dos semanas bravas para la continuidad al frente del plantel”, sostuvo Previti.

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Cristián Bonesso, goleador de Leones FC, se ganó un lugar en el once dirigido por Franco Ferlazzo.

Cristián Bonesso, goleador de Leones FC, se ganó un lugar en el once dirigido por Franco Ferlazzo.

Leones FC ante el Trapero

En Arroyo Seco, los dirigidos por Franco Ferlazzo buscarán dar vuelta la página después del traspié que tuvo ante Atlas por 3 a 2 en General Rodríguez, que lo privó de quedar en soledad en la Zona B.

Esta tarde tendrá la oportunidad de volver al triunfo ante el Trapero, que marcha segundo con 16 unidades al igual que Leones y detrás de General Lamadrid que suma 20 puntos. Jugando de local, el equipo de Ferlazzo ganó solo ante Claypole.

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