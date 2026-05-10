Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Central Córdoba cayó 1 a 0 como visitante ante El Porvenir en la fecha 11 de la primera C y Cacho Sialle perdió su invicto.

Centrak Córdoba hizo un buen primer tiempo en la parte defensiva contra El Povenir, pero lo fallta en lo ofensivo

Central Córdoba perdió 1 a 0 frente a El Porvenir en condición de visitante por la fecha número 11 del campeonato de la Primera C, en la antesala del clásico contra Argentino que se jugará el sábado 16 de mayo en el Olaeta.

Los Charrúas llegaron a Gerli con tres objetivos. Por un lado continuar sumando puntos para seguir escalando posiciones en la tabla, continuar con la racha positiva desde que asumió Arnaldo Sialle quien logró dos victorias en dos presentaciones en el Gabino Sosa ante Sportivo Barracas 2 a 1 y a Fenix 1 a 0; y no volverse con las manos vacías para llegar motivado al clásico. Pero nada de eso ocurrió.

Enfrente estaba un rival duro como El Porvenir que llegaba a este enfrentamiento invicto con una campaña particular de dos triunfos y ocho empates.

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Un primer tiempo sin sobresaltos para Central Córdoba

Como aquella canción que hablaba de Antón Pirulero, cada cual atendió su juego en el primer tiempo. El Porvenir fue un poquito más osado por su condición de local, mientras que los de Sialle, sin meterse tan atrás, realizaron un sistema defensivo que lo llevó a no sufrir tantos sobresaltos.

Recién a los 26’ con un cabezazo de Muller y a los 29’ con un remate de Tomás Bernal los de Gerli molestaron a Giroldi. Ambas acciones llegaron por el lado de Emanuel Rodríguez a quien le ganaban por su sector por superioridad numérica.

Central Córdoba solo mostró algunos pincelazos de Cristian “Pato” Sánchez y el sacrificio de Renzo Altamura para transformarse en el primer defensor del equipo. Pero en la parte ofensiva estuvo anémico y ni siquiera pudo sacarle provecho a las escasas pelotas paradas que tuvo.

El Porvenir lo definió en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, donde los de Tablada lo salieron a jugar con el ingreso de Bruno Pasinato en lugar de Nery Domínguez, el formato del partido, ni las intenciones de ambos cambiaron. Con la diferencia que El Porvenir fue más ambicioso y a través de los trabajos de Arrieta, Bernal y Muller comenzó a mostrar sus mejores credenciales

Muy temprano, a los 10’ del complemento, Joaquín Muller batió a Giroldi para adelantar a los locales en el marcador. Desde allí Cacho Sialle empezó a mover el banco para encontrar el camino hacia la igualdad. Ya que Córdoba entró en una laguna profunda que hasta llevó a sus jugadores más habilidosos a cometer algunas infracciones fuertes ya que los nervios comenzaron a jugar su papel.

El DT Charrúa hizo un triple cambio para jugar la última media hora. Adentro Galucci, Otero y Marcos Córdoba en reemplazo de Emanuel Rodríguez, Messi, el Pato Sánchez, quien salió un poco ofuscado por el cambio.

Pero no dio resultado. Porque el local seguía mejor plantado y de no ser por Matías Giroldi hubiese sentenciado el partido mucho antes.

Central Córdoba intentó con más corazón que fútbol llegar al empate. Tuvo una con un remate de Valentín Rovetto a la salida de un córner, pero no mucho más.

Ahora los azules de Tablada deberán dar vuelta la página y pensar en el próximo partido ante Argentino donde se juega más que tres puntos ya que está en juego el honor de un clásico del ascenso.

Formación de Central Córdoba

Los de Tablada formaron con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentin Rovetto, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez (62' Brian Otero); Facundo Galli, Nery Domínguez (ET Bruno Pasinato), Joaquín Messi (62' Benjamín Galucci) y Cristian Sánchez (62' Marcos Córdoba); Renzo Altamura (75' Franco Fernández).

DT: Arnaldo Sialle