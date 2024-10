Bielsa, tras las críticas de Luis Suárez: "De alguna manera, mi autoridad queda afectada"

La selección de Uruguay perdió contra Perú, en Lima, por 1 a 0 , en el marco de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, y dejó pasar la chance de acercarse al puntero, Argentina. Fue un encuentro particular al ser el primero desde que Marcelo Bielsa fuera criticado por el ex delantero del combinado celeste, Luis Suárez.

“Influencia no tuvo ninguna. Me pareció que la entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana de mucha efervescencia”, sostuvo en relación a la polémica.