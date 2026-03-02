La Capital | Ovación | Jorge Almirón

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

El entrenador canalla reveló una charla que mantuvo con Fideo luego de la victoria 2-0 ante Newell's en el Coloso

2 de marzo 2026 · 12:11hs
La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Marcelo Bustamante / La Capital

La victoria 2-0 de Rosario Central en el Coloso dejó más que la alegría de volver a ganarle a Newell's, sino que también consolidó a Jorge Almirón al frente del Canalla. El DT era criticado por algunos planteos y las derrotas sufridas en el Gigante de Arroyito, pero este domingo recibió la aprobación necesaria para hacer su trabajo.

El propio Almirón reveló un cruce que tuvo con la figura, referente, capitán y goleador canalla: Ángel Di María. “Te recibiste de técnico de Central”, afirmó Fideo, según confesó el entrenador auriazul durante una entrevista con ESPN luego de finalizar el encuentro.

El DT de 54 años firmó su primer triunfo en el clásico rosarino en su estreno, por lo que recibió la aprobación directa de uno de los máximos referentes de Central, que volvió a la institución para hacer historia.

image (11)
Ángel Di María volvió a poner el corazón y su jerarquía para que Central vuelva a quedarse con el clásico.

Ángel Di María volvió a poner el corazón y su jerarquía para que Central vuelva a quedarse con el clásico.

Desde que asumió al frente del primer equipo, Almirón tuvo la tarea de reacomodar el equipo que dejó Ariel Holan, que venía de ser campeón de Liga por ser 1º en la tabla anual y que disputará esta edición de la Copa Libertadores. A pesar de un traspié en el debut, cosechó cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Almirón sobre la lesión de Di María

Ya tenía una molestia con Talleres de Córdoba. Terminó el partido, lo terminó bien. No se le notó nada ahí. El partido con Gimnasia estaba mejor. Estaba atento a hacer el cambio, por eso jugó 65 minutos”, aseguró Almirón sobre las dificultades físicas que toleró Di María para enfrentar a Newell's.

Las molestias no le impidieron a Fideo volver a ser el protagonista del clásico, pero, unos minutos después de su gol, el entrenador canalla optó por reemplazarlo y mandar a Jaminton Campaz a la cancha.

>> Leer más: Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

“Ayer -el sábado-, tirando un tiro de esquina le molestó de vuelta y creo que cualquier otro jugador no habría jugado. Le preguntábamos cómo estaba y siempre dijo que estaba bien, pero yo no lo veía como siempre. Por suerte, el tiempo que estuvo en cancha fue super productivo. Hizo un golazo”, cerró Almirón sobre su capitán.

image (14)
Ángel Di María es llevado en andas por sus compañeros de Central, tras el gran triunfo en el clásico.

Ángel Di María es llevado en andas por sus compañeros de Central, tras el gran triunfo en el clásico.

La palabra de Fideo

“Sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y era muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada. Estaba convencido de que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio de esa manera. La única manera de patear era de aire para que no me doliera”, agregó Fideo.

Di María coincidió con las declaraciones de su entrenador y confirmó: “Si no era el clásico no hubiese jugado. Quería disfrutarlo, fui un poco egoísta porque no estaba al cien, pero mis compañeros querían que estuviera e intenté hacerlo lo mejor posible”.

En medio de la gran alegría, Angelito afirmó que “el de arriba (Dios) es el que decide” y concluyó: “Cuando hice el gol le pregunté por qué me da todo y tantas alegrías. Ahora lo importante es la Libertadores, tenemos una semana para recuperar. Estamos jugando a lo que queremos jugar y gracias a Dios se están dando los resultados”.

Noticias relacionadas
Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila, tras el gran centro de Jaminton Campaz. El equipo de Jorge Almirón 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Ángel Di María ensaya un remate. No tuvo gran incidencia y dijo que en el primer tiempo Central estaba en modo clásico. Y que Jorge Almirón los advirtió.

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Jeremías Ledesma tuvo atajadas decisivas para que Central pudiera llevarse los tres puntos ante Gimnasia.

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

Jorge Almirón meterá mano en serio por primera vez en Central, para el partido del miércoles ante Gimnasia.

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Lo último

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ovación
Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells
Ovación

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Policiales
Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

La Ciudad
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado