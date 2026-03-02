La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

El entrenador canalla reveló una charla que mantuvo con Fideo luego de la victoria 2-0 ante Newell's en el Coloso

La victoria 2-0 de Rosario Central en el Coloso dejó más que la alegría de volver a ganarle a Newell's, sino que también consolidó a Jorge Almirón al frente del Canalla . El DT era criticado por algunos planteos y las derrotas sufridas en el Gigante de Arroyito, pero este domingo recibió la aprobación necesaria para hacer su trabajo .

El propio Almirón reveló un cruce que tuvo con la figura, referente, capitán y goleador canalla: Ángel Di María . “Te recibiste de técnico de Central ”, afirmó Fideo, según confesó el entrenador auriazul durante una entrevista con ESPN luego de finalizar el encuentro.

El DT de 54 años firmó su primer triunfo en el clásico rosarino en su estreno , por lo que recibió la aprobación directa de uno de los máximos referentes de Central, que volvió a la institución para hacer historia.

Desde que asumió al frente del primer equipo, Almirón tuvo la tarea de reacomodar el equipo que dejó Ariel Holan, que venía de ser campeón de Liga por ser 1º en la tabla anual y que disputará esta edición de la Copa Libertadores. A pesar de un traspié en el debut, cosechó cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Ángel Di María volvió a poner el corazón y su jerarquía para que Central vuelva a quedarse con el clásico.

Almirón sobre la lesión de Di María

“Ya tenía una molestia con Talleres de Córdoba. Terminó el partido, lo terminó bien. No se le notó nada ahí. El partido con Gimnasia estaba mejor. Estaba atento a hacer el cambio, por eso jugó 65 minutos”, aseguró Almirón sobre las dificultades físicas que toleró Di María para enfrentar a Newell's.

Las molestias no le impidieron a Fideo volver a ser el protagonista del clásico, pero, unos minutos después de su gol, el entrenador canalla optó por reemplazarlo y mandar a Jaminton Campaz a la cancha.

“Ayer -el sábado-, tirando un tiro de esquina le molestó de vuelta y creo que cualquier otro jugador no habría jugado. Le preguntábamos cómo estaba y siempre dijo que estaba bien, pero yo no lo veía como siempre. Por suerte, el tiempo que estuvo en cancha fue super productivo. Hizo un golazo”, cerró Almirón sobre su capitán.

image (14) Ángel Di María es llevado en andas por sus compañeros de Central, tras el gran triunfo en el clásico. Marcelo Bustamante / La Capital

La palabra de Fideo

“Sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y era muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada. Estaba convencido de que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio de esa manera. La única manera de patear era de aire para que no me doliera”, agregó Fideo.

Di María coincidió con las declaraciones de su entrenador y confirmó: “Si no era el clásico no hubiese jugado. Quería disfrutarlo, fui un poco egoísta porque no estaba al cien, pero mis compañeros querían que estuviera e intenté hacerlo lo mejor posible”.

En medio de la gran alegría, Angelito afirmó que “el de arriba (Dios) es el que decide” y concluyó: “Cuando hice el gol le pregunté por qué me da todo y tantas alegrías. Ahora lo importante es la Libertadores, tenemos una semana para recuperar. Estamos jugando a lo que queremos jugar y gracias a Dios se están dando los resultados”.