Lionel Scaloni contó que habló con Ángel Di María tras las amenazas: "Está tranquilo"

En la madrugada de este lunes, Di María recibió una inquietante amenaza frente al country Funes Hills Miraflores, en Funes, donde suele hospedarse cada vez que visita al país y donde vive parte de su familia. "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", reza el escrito que fue arrojado desde un auto sospechoso acompañado por cuatro balazos.