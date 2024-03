Una banda narco de Pérez, detrás de las amenazas a la familia de Di Maria

Para el fiscal Pablo Socca la intimidación no es parte del “folclore del fútbol". El fiscal federal Arzubi Calvo investigaba la organización.

Otro detalle no menor es que el fiscal Socca, a contramano de la hipótesis de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no cree que detrás de la intimidación haya “una guerra de hinchadas”. Dijo Socca: “No creemos que esto esté vinculado al folclore del fútbol. Por el momento no hay indicios de que se trate de un amedrentamiento ante la posibilidad de que Di María vuelva a Central".