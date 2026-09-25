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La banda rosarina Calabaza presenta "Formas criollas en tiempos de sangre"

La cita es el 3 de octubre en la terraza de la Plataforma Lavardén. "Tocar en este lugar se siente como un logro", dijo su baterista, Timoteo Moroni

25 de septiembre 2026 · 07:05hs
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La banda rosarina Calabaza presenta Formas criollas en tiempos de sangre junto a  DJ Joaquín Melero

La banda rosarina Calabaza presenta "Formas criollas en tiempos de sangre" junto a  DJ Joaquín Melero

Calabaza es una banda rosarina emergente que escribe sus canciones desde una mirada contemporánea, abrazando la nostalgia rioplatense, los tintes del tango y el pulso fundamental del rock nacional. El sábado 3 de octubre, a las 21, presentan “Formas criollas en tiempos de sangre” en la terraza de Plataforma Lavardén, con una previa musical a cargo de DJ Joaquín Melero.

En sus composiciones Calabaza toma como punto de partida la canción urbana y la lleva hacia nuevos territorios. Rosario aparece como escenario principal, donde personajes y situaciones de la vida cotidiana se convierten en materia para construir relatos. El grupo también incorpora recursos instrumentales propios de la música sinfónica en un diálogo entre la tradición académica y la música popular.

Sobre el concepto detrás del show Ciro Spizzirri, integrante de la banda, explicó: “Las formas criollas implican retomar la costumbre de contar, y contar algo que sea perceptible en el paisaje diario, sin intentar copiar un modelo extranjero o una forma de vida que poco tiene que ver con lo argentino”.

Esa forma de contar también implica salir de la experiencia individual: “Se trata de levantar la cabeza y mirar a un otro, imaginarme de qué se tratará su vida, qué lo conflictuará, qué sueños tendrá, en contraste a la mirada individualista que nos llega como bajada de línea constantemente; por eso los ‘tiempos de sangre’”.

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Una historia que empezó entre amigos

Calabaza está formada por un grupo de amigos que se conocen desde la escuela secundaria Nigelia Soria, con Ciro Fernández en voz y sintetizador, Facundo Jaimes y Ciro Spizzirri en voz y guitarra, Eleazar Vernetti en bajo eléctrico, Pedro Bollini en teclados y Timoteo Moroni en batería. La banda comenzó a tomar forma en 2022, cuando varios de sus integrantes se reunieron para escribir arreglos y adaptar algunas composiciones al formato banda. El proyecto, sin embargo, no prosperó en ese momento.

Tres años después, decidieron saldar aquella deuda pendiente y volvieron a reunirse con el objetivo de componer temas nuevos y presentarse en vivo por primera vez. La oportunidad llegó con una fecha en el centro cultural Casa Mona, aunque el desafío era grande: a dos semanas del show, las canciones todavía no estaban terminadas, nunca habían ensayado juntos y ni siquiera tenían baterista. Finalmente llegó Moroni y el grupo se encerró en la sala de ensayo durante la semana previa al debut.

"El show superó con creces nuestras expectativas y funcionó como canal para materializar aquella idea de banda con la que habíamos fantaseado varios años atrás. Se podría decir que lo que nos encontró como grupo fue el apuro, la resiliencia y las ganas de hacer una nueva música joven que nos represente, utilizando el rock y la canción rioplatense como vehículo creativo”, reconoció el vocalista Ciro Fernández en diálogo con La Capital.

Si el vínculo entre sus integrantes es uno de los puntos de partida de Calabaza, la diversidad de sus recorridos musicales también forma parte de la identidad que fueron construyendo como banda. “Todos tenemos diferentes bagajes que van desde el tango, folclore, soul, hip-hop y también la música académica. Vemos el rock-canción como el molde ideal para fraguar esas influencias y lograr algo uniforme, intentando no forzar la aparición de cada uno de esos elementos”, explicó Spizzirri.

En sus canciones aparecen personajes, esquinas y situaciones de la vida cotidiana. Para Pedro Bollini, la relación con lo urbano no parte necesariamente de una escena concreta, sino de una necesidad de crear. “Hacer canciones es simplemente una necesidad de querer ser parte de eso que me enamoró de chico, una necesidad de aportar a la música y de liberar mi creatividad, sin prejuicios, solamente con mi criterio y mi sensibilidad”, contó.

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Un nuevo desafío en la terraza Lavardén

Calabaza se prepara para su próxima presentación en vivo, esta vez en la terraza de Plataforma Lavardén. Para la banda, llegar a este escenario representa un nuevo paso en un recorrido que comenzó entre amigos y que, de a poco, encuentra nuevos lugares para crecer.

Tocar en este lugar se siente como un logro, teniendo en cuenta la magnitud del mismo, ya que es uno de los espacios más importantes a nivel cultural para nuestra ciudad, y tener la oportunidad de poder mostrar la música que hacemos es gratificante”, contó Timoteo Moroni. “Además, este sentimiento y las ganas de que esto suceda se ven reflejados en todo el trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de estos meses para poder llegar a esta fecha con un show que resulta genuino y original”, agregó.

La banda busca que el show sea un espacio de encuentro, donde la conexión con el público tenga un lugar central y la terraza de Lavardén se convierta en un punto de reunión para compartir la noche. “Al menos en las presentaciones anteriores, la relación con el público creo que fue de lo más disfrutable. Hay un ida y vuelta copado, no como en esos shows en los que el músico habla mientras el público permanece en silencio. Acá somos todos amigos, conversamos con la gente, nos reímos todos y nos aplaudimos todos”, explicó Eleazar Vernetti.

“Al final creo que eso es lo lindo de un show en vivo: que exista esa conexión y que estemos todos a la par”, cerró diciendo el bajista.

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