Juegos Suramericanos: puntería rosarina y bronce para Alma Pueyo, que brilló en el Óvalo

Conquistó la presea para Argentina en equipo recurvo femenino, junto a María Giudice y Wanda Arca en los Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos. La arquera rosarina integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio.

En el undécimo día de competencia el aporte de medallas al firmamento rosarino llegó del tiro con arco, a través de Alma Pueyo López, quien junto a María Giudice y Wanda Arca, conquistó la medalla de bronce para Argentina en equipo recurvo femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En el escenario montado en el Óvalo del Hipódromo Independencia, el equipo argentino (que afrontó el duelo por el tercer puesto ante Perú tras perder con Brasil), esta vez fue más efectivo en el blanco de 122 centímetros de diámetro. Perdió el primer set, pero luego logró imponerse en los tres restantes al conjunto incaico por 6-2 para quedarse con la medalla de bronce.

Desde hace algunos años, Alma es considerada una de las grandes promesas del tiro con arco argentino. Su constancia y gran puntería la posicionan entre las mejores de su categoría a nivel sudamericano y este miércoles quedó demostrado.

Alma ganó dos medallas en los Jadar 2025

Para Alma, quien se llevó dos preseas doradas en los Jadar 2025, el resultado tuvo además un significado especial ya que representó a Rosario frente a su público, fue profeta en su tierra y engrosó la lista de los atletas locales que lograron subir al podio. Brasil se quedó con el oro y Colombia con la plata.

También en tiro con arco, las argentinas Eugenia González Briozzo, Guillermina González y Daniela Cheffer obtuvieron la medalla de plata en la competencia por equipos femeninos de compuesto; mientras que Iván Nikolajuk, Nelson Salinas y Lucas Garcés obtuvieron la de plata en la prueba masculina.

En las cancha de tenis ubicadas también en el Óvalo del Hipódromo Independencia, en el torneo de singles masculinos, el representante de la Federación Santafesina de Tenis (FST) Luciano Ambrogi, se impuso con cierta facilidad en segunda ronda al boliviano Oliver Solís 6/1 y 6/1 y avanzó a la siguiente instancia. También avanzaron Lautaro Midón (tras superar al paraguayo Alex Núñez 6/2 y 6/4) y Juan Manuel La Serna (luego de superar al paraguayo Hernando Escurra).

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Tenis en los Juegos Suramericanos

Por el lado del single femenino, la también representante de la FST, Luisina Giovannini se impuso por un doble 6/1 a la tenista de Curazao Sarah Nita y también pasó. A su turno Jazmín Ortenzi superó a la peruana Silvana Fajardo 6/2 y 6/2 y Luciana Moyano a la colombiana María Paulina Pérez por 6/3 y 6/2.

En el Invencible Centro Acuático Provincial, en la zona sur de la ciudad, el seleccionado argentino femenino de waterpolo, en cuyo plantel están las rosarinas Carla Comba (capitana del equipo), Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer se impuso pasado el mediodía a su par de Uruguay por 23-2.

Los Yacarés, con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti, tuvieron doble jornada. Por la mañana vapulearon a Chile 27-9, y a la tarde a Perú por 19-3.

En el fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina, Uruguay venció a Paraguay por penales y se quedó con el tercer puesto del torneo; mientras que Venezuela se llevó el oro al vencer a Chile también por penales.

En la Nave C de La Rural, el squashista peruano Diego Elías, actual número 3 del mundo, derrotó 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final individual masculina y consiguió una nueva medalla dorada para la delegación incaica.

Atletismo

En la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, la representante rosarina Guillermina Belén Cossio se ubicó en el tercer lugar de la semifinal de los 200 metros femenino con 24.11 y clasificó para la final de este jueves en esta distancia. En su serie, primera fue la ecuatoriana Gabriela Suárez y segunda la colombiana Marleth Ospino.

Helen Bernard Stiling, en tanto, logró la medalla de bronce en 100m con vallas, con un tiempo de 13.48.